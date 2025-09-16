Phát hiện xác 'tàu ma' chìm gần 140 năm ở Mỹ

Hãng AP ngày 16.9 đưa tin Hội Lịch sử Wisconsin và Hiệp hội Khảo cổ học Dưới nước Wisconsin vừa thông báo một nhóm nghiên cứu do ông Brendon Baillod dẫn đầu đã tìm thấy xác tàu F.J. King ở hồ Michigan, một trong 5 Ngũ Đại Hồ khu vực Bắc Mỹ.

Nhóm của ông Baillod đã tìm thấy con tàu ngoài khơi thị trấn Baileys Harbor, nằm trên bán đảo Door ở bang Wisconsin, Mỹ.

Xác tàu F.J. King đắm dưới hồ Michigan vừa được phát hiện. Tời tàu đã bị bao phủ bởi loài trai quagga xâm lấn ẢNH: AP

F. J. King là một con tàu chở hàng dài gần 44 m, 3 cột buồm, được đóng vào năm 1867 tại bang Ohio (Mỹ), phục vụ chuyển ngũ cốc và quặng sắt. Con tàu đã gặp phải một cơn bão ngoài khơi bán đảo Door vào ngày 15.9.1886 khi đang chuyển hàng đến thành phố Chicago (bang Illinois).

Những con sóng ước tính cao từ 2,4 đến 3 m đã làm vỡ các mối nối. Sau nhiều giờ bơm thoát nước, thuyền trưởng William Griffin buộc phải yêu cầu thuyền viên lên xuồng cứu hộ. Con tàu F. J. King bị chìm vào khoảng rạng sáng. Một chiếc thuyền buồm khác đi ngang qua và đưa các thủy thủ đến Baileys Harbor.

Công cuộc tìm xác tàu được thực hiện từ thập niên 1970, tuy nhiên thông tin nhiễu loạn khiến việc xác định vị trí tàu đắm gặp khó khăn. Thuyền trưởng Griffin trước đây nói con tàu chìm cách Baileys Harbor khoảng 8 km. Tuy nhiên, người gác hải đăng nói đã thấy cột buồm nổi lên gần bờ. Một số ngư dân cũng nói đã vớt được các mảnh vỡ của tàu.

Những người săn tìm xác tàu đắm sau đó đã lùng sục khắp khu vực nhưng không thấy gì. Điều này khiến F.J. King nổi tiếng với biệt danh “con tàu ma” trong giới săn tìm xác tàu đắm.

Bánh lái của xác tàu F.J. King ẢNH: AP

Ông Baillod cho rằng thuyền trưởng Griffin có thể khó định vị bản thân đang ở vị trí nào vào thời điểm tàu chìm. Ông Baillod đã xác định khu vực tìm kiếm trong bán kính 5 km2 xung quanh vị trí mà người gác hải đăng cung cấp. Sonar quét sườn đã phát hiện ra một vật thể dài hơn 42 m, cách vị trí của người gác hải đăng chưa đầy 1 km, và đó là xác tàu F.J. King. Ông Baillod nói đã phát hiện xác tàu vào ngày 28.6.

“Sau tất cả những lần tìm kiếm trước đó, chúng tôi không thể tin rằng mình đã thực sự tìm thấy nó, mà lại còn nhanh đến vậy”, ông Baillod nói. Nhóm nghiên cứu cũng ngạc nhiên khi thân tàu còn nguyên vẹn, do họ đã nghĩ rằng lượng quặng sắt nặng chất theo sẽ khiến con tàu vỡ thành nhiều mảnh.

Ngũ Đại Hồ là nơi có khoảng 6.000 - 10.000 xác tàu đắm, phần lớn chưa được phát hiện. Công cuộc tìm xác tàu đã được triển khai khẩn trương những năm gần đây, do lo ngại loài trai quagga xâm lấn đang dần phá hủy các xác tàu đắm.