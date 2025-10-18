Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Phát Hoàng Gia Floral & Decor: Nhiều ưu đãi cho hoa cầm tay cô dâu

Diễm Quyên
Diễm Quyên
18/10/2025 10:48 GMT+7

Với loạt mẫu hoa cưới sang trọng, phù hợp với ngân sách, Phát Hoàng Gia Floral & Decor giới thiệu nhiều mẫu hoa cầm tay sang trọng, áp dụng ưu đãi hấp dẫn dành cho các cặp đôi mùa cưới năm 2025.

Giải pháp hoa cầm tay cô dâu tiết kiệm, chỉ từ 400.000 đồng

PHG Floral & Decor mang đến lựa chọn hoa cưới cầm tay cô dâu chỉ từ 400.000 đồng/bó, giúp các nàng dâu dễ dàng chọn lựa mẫu hoa yêu thích mà vẫn đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor: Nhiều ưu đãi cho hoa cầm tay cô dâu. - Ảnh 1.

Mẫu hoa cầm tay cô dâu thanh tao chỉ 400.000 đồng/bó tại PHG Floral & Decor

Ưu đãi lên đến 25% cho khách hàng đặt trước

Ưu đãi đặc biệt cho các đơn hàng đặt trước từ 3 ngày, Phát Hoàng Gia Floral & Decor mang đến cơ hội để cô dâu chọn được mẫu hoa cao cấp, nhập khẩu, hoặc thiết kế riêng theo chủ đề tiệc.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor: Nhiều ưu đãi cho hoa cầm tay cô dâu. - Ảnh 2.

Hoa cầm tay cô dâu cao cấp trở nên gần gũi hơn với ưu đãi lên đến 25% tại PHG Floral & Decor

Tặng hoa cài áo chú rể - biểu tượng đồng điệu trong ngày trọng đại

Hoa cài áo chú rể sẽ được PHG Floral & Decor tặng kèm khi khách hàng đặt hoa cầm tay cô dâu, thể hiện sự gắn kết và đồng lòng của đôi uyên ương trong ngày hạnh phúc.

Chất lượng và sự tận tâm trong từng sản phẩm

Mỗi bó hoa tại đều được tuyển chọn tỉ mỉ từng cành và đội ngũ florist giàu kinh nghiệm đồng hành cùng khách hàng trong từng khâu tư vấn, thiết kế và hoàn thiện sản phẩm hoàn hảo nhất.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor: Nhiều ưu đãi cho hoa cầm tay cô dâu. - Ảnh 3.

Tận tâm từ khâu tư vấn, thiết kế đến hoàn thiện để tạo nên bó hoa cầm tay cô dâu phù hợp nhất với nhu cầu khách hàng

Tinh thần phục vụ tận tâm, Phát Hoàng Gia Floral & Decor là lựa chọn tin cậy của nhiều cặp đôi tại TP.HCM.

Liên hệ:

Công ty Cổ phần trang trí Phát Hoàng Gia

Phát Hoàng Gia Floral & Decor hoa cầm tay cô dâu Nhiều ưu đãi Công ty Cổ phần trang trí Phát Hoàng Gia mùa cưới năm 2025
