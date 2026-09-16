Phát Hoàng Gia Group - Trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ tiệc cưới và sự kiện

Tôn chỉ cốt lõi: biến khoảnh khắc quan trọng thành kỷ niệm đáng nhớ

Phát Hoàng Gia Group không chỉ cung cấp tiệc, hoa hay âm thanh riêng lẻ, mà hướng đến trải nghiệm trọn vẹn khó quên cho các dịp trọng đại, như thôi nôi, sinh nhật, cưới hỏi, họp mặt đối với khách hàng cá nhân, hay lễ khai trương, ra mắt, kỷ niệm thành lập, hội thảo đối với khách hàng công ty.

Ông Trần Tấn Phát - Chủ tịch Phát Hoàng Gia Group chia sẻ định hướng phát triển của hệ sinh thái tại sự kiện ra mắt

Năm trụ cột dịch vụ, một hành trình liền mạch

Hệ sinh thái vận hành với năm đơn vị dịch vụ có chuyên môn riêng: Queen Plaza phụ trách không gian; PHG Wedding đảm nhiệm tiệc cưới, PHG Event tổ chức sự kiện; PHG Floral & Decor chuyên trách hoa tươi, trang trí; PHG AVL cung cấp âm thanh, ánh sáng. Việc kết nối các đơn vị thành viên giúp khách hàng có thể tiếp cận nhiều dịch vụ từ một điểm chạm, đồng thời tạo một hành trình trải nghiệm liền mạch.

Khoảnh khắc đánh dấu Phát Hoàng Gia Group chính thức thành lập và bước vào giai đoạn phát triển mới

Nền tảng chung: con người và công nghệ

Phía sau năm trụ cột là đội ngũ nhân sự với 16 năm kinh nghiệm và phần mềm quản lý chuyên ngành do PATH ISC phát triển. PHG Communication giữ vai trò chuẩn mực hóa nhận diện của hệ sinh thái và quảng bá thương hiệu chung tiếp cận khách hàng.

Hệ sinh thái chuyên sâu về dịch vụ và trải nghiệm khách hàng

Hướng tới giai đoạn phát triển mới

Sự kiện ra mắt Phát Hoàng Gia Group là dịp nhìn lại hành trình phát triển, thống nhất định hướng, và đầu tư dài hạn cho đội ngũ với thông điệp: "Một hệ sinh thái. Một chí hướng. Một tương lai".