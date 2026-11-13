Phát huy cộng hưởng ngoại giao nhà nước và nghị viện tại ASEAN, AIPA-47

ASEAN là ưu tiên chiến lược hàng đầu

Trả lời báo chí trước thềm chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định, chuyến công tác của Thủ tướng là bước triển khai, cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; tiếp tục khẳng định ASEAN là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ẢNH: CHINHPHU.VN

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan là dịp quan trọng để các nhà lãnh đạo tổng kết năm Chủ tịch ASEAN của Philippines, đánh giá năm đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và xác định những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

Tiếp nối những đề xuất và đóng góp tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, Việt Nam sẽ chú trọng thúc đẩy thực hiện cam kết, tháo gỡ các điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả hợp tác, với tinh thần xuyên suốt là củng cố đoàn kết để tăng cường sức mạnh chung, thúc đẩy liên kết để nâng cao khả năng tự cường, lấy lợi ích của người dân và doanh nghiệp làm thước đo kết quả.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết, Việt Nam sẽ tập trung vào ưu tiên, cùng các nước giữ vững môi trường hòa bình, an ninh và ổn định, tạo nền tảng chiến lược xây dựng Cộng đồng ASEAN 2045 tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

"Việt Nam tiếp tục thúc đẩy đồng thuận, thu hẹp khác biệt, đề cao các nguyên tắc nền tảng của ASEAN và luật pháp quốc tế, phát huy đối thoại và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của hiệp hội", ông Giang khẳng định.

Đồng thời, tạo chuyển biến thực chất trong liên kết, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tự cường của ASEAN. Trọng tâm là kết nối kinh tế, thương mại, hạ tầng và chuỗi cung ứng; tháo gỡ rào cản nội khối; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người, củng cố nền tảng phát triển bền vững của khu vực. Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với các đối tác, phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ các ưu tiên phát triển của ASEAN.

Phát huy sự cộng hưởng, bổ trợ giữa ngoại giao nhà nước và ngoại giao nghị viện

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Mê Kông - Nhật Bản với Thủ tướng Nhật Bản là hoạt động cụ thể, thiết thực thúc đẩy kết nối, phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển, đóng góp vào xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang ẢNH: BNG

Bên cạnh đó, các cuộc tiếp xúc song phương giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trong dịp này sẽ tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và các nước, đối tác; thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận, tháo gỡ các vướng mắc và mở rộng hơn nữa các cơ hội hợp tác; qua đó kết hợp hiệu quả hoạt động đa phương với thúc đẩy quan hệ song phương, phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển đất nước.

Cùng với đó, Phiên đối thoại lần thứ 15 giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và Đại hội đồng liên nghị viện ASEAN từ ngày 14 - 15.11 và Đại hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 từ ngày 17 - 18.11 sẽ tạo cơ hội tăng cường sự bổ trợ giữa hợp tác liên chính phủ và hợp tác liên nghị viện.

"Thông qua hoạt động lập pháp, giám sát và đại diện cho nguyện vọng của người dân, các nghị viện góp phần tạo điều kiện thực hiện hiệu quả các cam kết khu vực. Sự gắn kết này giúp kết nối định hướng hợp tác với hành động ở mỗi quốc gia, đưa tiến trình xây dựng Cộng đồng đến gần hơn với người dân", ông Giang nhấn mạnh.

Đặc biệt, sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam tại AIPA-47 và các hoạt động liên quan trong dịp này sẽ là cơ hội để phát huy sự cộng hưởng, bổ trợ giữa ngoại giao nhà nước và ngoại giao nghị viện.

"Hai đoàn công tác sẽ cùng thúc đẩy các ưu tiên chung, gắn định hướng hợp tác với hoàn thiện pháp luật, giám sát và thực hiện cam kết, đưa hợp tác khu vực đi vào cuộc sống", Thứ trưởng Giang nhận định.

Thông qua các hoạt động tại ASEAN và AIPA, Việt Nam chuyển tải nhất quán thông điệp: chủ động đề xuất, trách nhiệm trong cam kết, thực chất trong hành động, cùng xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển vì người dân.