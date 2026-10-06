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    Chính trị

    Phát huy kênh Đảng để thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hungary

    TTXVN
    TTXVN
    Chiều 5.10, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary do Chủ tịch Đảng Thürmer Gyula dẫn đầu, nhân dịp Đoàn thăm và làm việc tại VN từ ngày 4 đến 10.10.

    Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Thürmer Gyula và Đoàn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chuyển lời chào và những lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Đoàn. Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong nhiều năm qua; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân VN luôn trân trọng, biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ vô tư, trong sáng, chí tình, chí nghĩa của những người cộng sản và nhân dân Hungary trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Phát huy kênh Đảng để thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hungary- Ảnh 1.

    Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Thürmer Gyula

    Ảnh: TTXVN

    Thông tin về tình hình VN, Thường trực Ban Bí thư chia sẻ những mục tiêu, định hướng phát triển lớn do Đại hội XIV của Đảng đề ra, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thường trực Ban Bí thư khẳng định quyết tâm thực hiện hai mục tiêu 100 năm: đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo. Mọi chủ trương, chính sách đều lấy người dân làm trung tâm, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, giữ vững kỷ cương, bảo đảm an ninh, an toàn và hạnh phúc của nhân dân.

    VN kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Đảng Cộng sản VN luôn coi trọng, vun đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị với Đảng Công nhân Hungary và các đảng cộng sản, công nhân trên thế giới, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo thuận lợi cho quan hệ giữa VN với các nước.

    Hai bên nhất trí về năm định hướng hợp tác trong thời gian tới và tăng cường trao đổi đoàn các cấp và giữa các cơ quan tham mưu của hai Đảng; chia sẻ lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng; phát huy kênh Đảng để thúc đẩy hợp tác VN - Hungary trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, đồng thời chú trọng phát triển các lĩnh vực hợp tác truyền thống như giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, qua đó tăng cường sự gắn bó và củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

    Những trao đổi và kết quả thống nhất tại cuộc gặp đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa hai Đảng, làm rõ hướng hợp tác lâu dài, phát huy vai trò của đối ngoại Đảng trong thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện VN - Hungary ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

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