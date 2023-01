Phát huy tiềm năng kinh tế cửa khẩu để phát triển Lào Cai

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lào Cai cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh. Tỉnh là cầu nối, điểm trung chuyển và kết nối kinh tế - thương mại giữa VN và ASEAN, giữa VN và các tỉnh phía tây nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam; có tiềm năng trở thành 1 cực tăng trưởng của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ và của tuyến hành lang kinh tế; có điều kiện trở thành trung tâm du lịch của vùng.

Chủ tịch Quốc hội gợi ý Lào Cai xây dựng đề án phát huy giá trị và tiềm năng của lĩnh vực kinh tế cửa khẩu và biên mậu cũng như đề án phát triển du lịch. Đồng thời đề nghị tỉnh rà soát lại chính sách phát triển công nghiệp; làm tốt công tác gìn giữ và phát triển rừng; giữ gìn và xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý trong phát triển kinh tế phải đi đôi với coi trọng, phát triển hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội và khai thác bền vững tài nguyên, nhất là tài nguyên thiên nhiên.





Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác T.Ư đã đến thăm, trao quà tết tặng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tỉnh Lào Cai là địa phương có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, là địa đầu biên cương, "phên dậu" phía bắc của Tổ quốc. Công an tỉnh cần chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với các các lực lượng, ban, ngành, đặc biệt là Quân đội nhân dân và các địa phương lân cận trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên giới, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh mạng…; đẩy mạnh công tác dân vận gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; đồng thời thúc đẩy quan hệ đối ngoại và hợp tác với địa phương đối đẳng phía nước bạn Trung Quốc.