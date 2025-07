Phát huy tinh thần chiến thắng Thượng Đức trong kỷ nguyên mới

Quê hương anh hùng vượt khó

Xã Thượng Đức được thành lập từ 3 xã gồm Đại Lãnh, Đại Hưng và Đại Sơn, nằm ở vị trí phía tây, cách trung tâm TP.Đà Nẵng khoảng 60 km. Nơi đây được biết đến là địa phương giàu lòng truyền thống yêu nước, nơi gắn liền với chiến thắng Thượng Đức (7.8.1974) - minh chứng lịch sử hào hùng của thế hệ cha anh đi trước. Bao đời qua, con người ở mảnh đất này luôn lao động cần cù, sáng tạo, đoàn kết, nhân ái, hiếu học, vượt khó vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Tinh thần chiến thắng Thượng Đức sẽ được Đảng bộ, nhân dân xã nhà tiếp nối, phát huy trong kỷ nguyên mới ẢNH: HOÀNG SƠN

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh cả nước và TP.Đà Nẵng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 bùng phát cùng với thiên tai đã tác động, ảnh hưởng nặng nề trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Đức đã sớm kiểm soát, ổn định trên các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Theo Đảng ủy xã Thượng Đức, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, kết nạp 129 đảng viên (129/512 đảng viên, đạt tỉ lệ hơn 25%); thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương về sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã và chính quyền địa phương 2 cấp, đưa xã mới vào hoạt động đảm bảo các điều kiện và thời gian quy định. Kinh tế nông nghiệp phát triển ổn định, diện tích gieo trồng bình quân hằng năm đạt gần 935 ha, sản lượng lương thực hơn 6.000 tấn. Các công trình hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư, 80% vùng sản xuất có đường giao thông đến nơi; đã đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, giúp tưới tiêu đạt 100% diện tích. 100% các tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa. Kết cấu hạ tầng và chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai đồng bộ, đã huy động trên 200 tỉ đồng đầu tư hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế. Xã đã hoàn thành quy hoạch phát triển đến năm 2030, giữ vững 6/6 thôn NTM kiểu mẫu.

Công tác an sinh, xã hội được chú trọng quan tâm đúng mức, đã hoàn thành thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023-2025 với số lượng 104 nhà; công tác khám chữa bệnh tiếp tục được duy trì thường xuyên, tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 5,42%. Giáo dục, y tế, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ. Tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98%, số lượng hộ nghèo giảm mạnh. Phong trào văn hóa – thể thao, đời sống tinh thần được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao

Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức Đặng Văn Kỳ nhận định, với những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực đạt được trong những năm gần đây, cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cộng với việc là xã có diện tích tự nhiên rộng... sẽ là tiền đề vững chắc, điều kiện thuận lợi để xã Thượng Đức phát triển nhanh hơn trong nhiệm kỳ tới. "Tuy nhiên, tình hình thiên tai, dịch bệnh khả năng diễn biến phức tạp, khó lường trong khi đó địa phương là vùng "rốn lũ", nguồn lực còn nhiều hạn chế sẽ là những trở lực trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ đến", ông Kỳ nhìn nhận.

Cán bộ xã Thượng Đức hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo ông Đặng Văn Kỳ, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Thượng Đức sẽ tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền số, nền hành chính hiện đại; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động hiệu quả các nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH. Xã sẽ thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, thực hiện đồng bộ quy hoạch tổng thể xã Thượng Đức giai đoạn 2025-2030, phấn đấu xây dựng xã đạt NTM nâng cao.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã Thượng Đức phấn đấu tăng trưởng thương mại, dịch vụ và du lịch từ 12%/năm. Xúc tiến các dự án như khu trung tâm thương mại, khu du lịch sinh thái và khai thác các tài nguyên địa phương…; cải thiện kết quả sản xuất nông nghiệp, phát triển thương hiệu sản phẩm và áp dụng KH-CN vào sản xuất… Trên cơ sở 4 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Thượng Đức xác định 3 nhiệm vụ đột phá, gồm: đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số; nâng cao năng lực vận hành, quản lý của đội ngũ CB-CC và chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, ưu tiên thúc đẩy phát triển thương mại – dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch sinh thái, văn hóa, làng nghề truyền thống; ứng dụng KH-CN vào phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản xuất.

"Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Đức lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mạnh mẽ, toàn diện của xã trên các lĩnh vực, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới, toàn diện và bền vững. Kiên trì với hướng đi đã được khẳng định, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân xã Thượng Đức quyết tâm đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Xây dựng xã Thượng Đức sớm thành xã NTM nâng cao, nhân dân có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc", Bí thư Đảng ủy xã Đặng Văn Kỳ nhấn mạnh.