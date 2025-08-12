Phát huy vai trò của toán học và ứng dụng trong kỷ nguyên dữ liệu

Tham dự hội thảo, có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nghiên cứu viên, giảng viên và sinh viên các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc.

TS Nguyễn Mai Lan tặng hoa và thư cảm ơn cho các nhà khoa học trình bày báo cáo tại phiên toàn thể Ảnh: NTTU

Về phía Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có sự hiện diện của Hội đồng Trường, Ban giám hiệu, Ban biên tập tạp chí East West Journal of Mathematics và tạp chí Southeast Asian Journal of Sciences, các phòng ban, khoa/viện, trung tâm trong toàn trường. Đặc biệt là sự có mặt của đông đảo sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Nguyễn Mai Lan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết, trước làn sóng chuyển đổi số và phát triển công nghệ toàn cầu, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và tự động hóa ngày càng chi phối các lĩnh vực từ khoa học đến đời sống, toán học đang trở lại mạnh mẽ như một nền tảng tư duy và một công cụ chiến lược để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Theo TS Nguyễn Mai Lan, toán học không chỉ là ngôn ngữ của khoa học mà còn là chìa khóa để giải các bài toán thực tiễn, từ tài chính - công nghệ cho đến y sinh và giáo dục. Chính vì thế, hội thảo là diễn đàn quý báu để các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên gặp gỡ, trao đổi, hình thành các mối hợp tác liên ngành, qua đó thúc đẩy nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng toán học tại Việt Nam.

Hội thảo Khoa học Quốc tế "Toán học và Ứng dụng" năm 2025 quy tụ hơn 300 đại biểu đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ba Lan, Thái Lan, Úc, Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Hội thảo tuyển chọn hơn 50 báo cáo khoa học, trải dài từ đại số, hình học đại số, tô pô, phương trình đạo hàm riêng, cơ học lượng tử cho đến các ứng dụng thực tiễn trong tài chính, giáo dục, y sinh, môi trường, học máy và trí tuệ nhân tạo - những lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Theo GS-TS Đào Hải Long - Đại học Kansas (Mỹ), việc xây dựng hệ sinh thái toàn diện để phát triển và ứng dụng toán học một cách hiệu quả, phục vụ lợi ích của con người là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nó đòi hỏi sự đồng bộ từ giáo dục đến nghiên cứu khoa học, nhằm hiểu rõ cả lợi ích và rủi ro của việc ứng dụng vào trí tuệ nhân tạo (AI). Tại Việt Nam, việc đầu tư và chính sách hỗ trợ cho phát triển toán học vẫn chưa tương xứng, thế nhưng Việt Nam đã và đang có những đóng góp nhất định trong lĩnh vực toán học thế giới. GS-TS Đào Hải Long cũng cho rằng, để phát huy vai trò của toán học, Việt Nam cần tập trung vào những lĩnh vực mà mình có lợi thế sẵn có, kết hợp với các xu hướng toàn cầu.

Đồng tình với quan điểm trên, GS-TS Efim I. Zelmanov - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Miền Nam (Thâm Quyến, Trung Quốc) cho biết, toán học đang ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến cuộc sống của con người. Theo GS-TS Efim I. Zelmanov, thuật toán toán học hữu ích nhất từ trước đến nay là thuật toán học máy hay còn được gọi là trí tuệ nhân tạo. Phát triển toán học tại Việt Nam cũng được ông cho rằng đang phát triển với tốc độ chóng mặt, đặc biệt khi Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên dữ liệu mới.

Hội thảo Khoa học Quốc tế "Toán học và Ứng dụng" năm 2025 sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 11.8.2025 với nhiều hoạt động tại tỉnh Tây Ninh như: tham quan Đạo Cao Đài, các phiên thảo luận về Toán thuần túy và toán ứng dụng, tham quan các địa điểm tại tỉnh Tây Ninh,… Năm nay, ICMA - NTTU 2025 không chỉ góp phần nâng cao vị thế học thuật của Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu toán học quốc tế mà còn tạo cú hích mạnh mẽ góp phần xây dựng hệ sinh thái toán học ứng dụng bền vững và đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao - nguồn lực cốt lõi đang rất cần thiết trong quá trình hiện đại hóa quốc gia.