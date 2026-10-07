Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chính phủ Việt Nam và Panama tập trung cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, xác định rõ đầu mối, lộ trình và kết quả, bảo đảm các cam kết được triển khai thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; đặc biệt là Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, thương mại và đầu tư; tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời tăng cường kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng nhằm gắn kết chặt chẽ hơn hai nền kinh tế, đồng thời, phát huy vai trò của Việt Nam và Panama làm cửa ngõ kết nối và hội nhập giữa Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

Về phần mình, Tổng thống José Raúl Mulino khẳng định Panama coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Tổng thống Panama hoan nghênh và hoàn toàn nhất trí các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, cho biết sẽ quan tâm chỉ đạo phía Panama phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam để triển khai các thỏa thuận cấp cao và cụ thể hóa chương trình nghị sự song phương.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy đàm phán một số thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực vận tải hàng không, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hợp tác an ninh, tư pháp và thực thi pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới; thúc đẩy giao lưu và hợp tác văn hóa, du lịch và giáo dục để đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau và củng cố tình hữu nghị lâu dài.

Thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Panama

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, coi Panama là đối tác chủ chốt tại khu vực Mỹ Latinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và và Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ mà nhân dân Panama đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng thống Panama mong Quốc hội Việt Nam ủng hộ các định hướng lớn tăng cường quan hệ song phương cũng như việc triển khai các thỏa thuận đạt được, đem lại kết quả cụ thể vì sự phát triển và lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội thông báo Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Panama và khẳng định việc củng cố quan hệ giữa hai Quốc hội là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ việc triển khai chương trình nghị sự song phương.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ hai nước đã được thống nhất, các thỏa thuận được ký kết nhân chuyến thăm của Tổng thống, cam kết đồng hành và kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận song phương, hiện thực hóa tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa hai nước.

Về hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Tổng thống Panama cũng nhất trí ủng hộ việc thúc đẩy trao đổi đoàn giữa Quốc hội Panama với Quốc hội Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm lập pháp và hoạt động giữa các Ủy ban, cơ quan lập pháp hai nước; phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quan hệ song phương, ủng hộ kết nối các cơ quan Chính phủ - địa phương - doanh nghiệp và hỗ trợ tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể.