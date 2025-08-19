Phát huy vai trò hạt nhân, góp phần đưa Lâm Đồng phát triển bền vững

Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng được thành lập ngày 3.7.2025 trên cơ sở tiếp nhận 172 tổ chức cơ sở đảng với 10.933 đảng viên từ Đảng bộ UBND 3 tỉnh: Bình Thuận, Đắk Nông và Lâm Đồng (cũ) và 2 Đảng bộ cơ sở (Trường đại học Đà Lạt, Viện Nghiên cứu hạt nhân). Hiện nay, Đảng bộ có 66 tổ chức cơ sở đảng (48 đảng bộ cơ sở và 18 chi bộ cơ sở) với 12.454 đảng viên; có 1 tổ chức đoàn thể trực thuộc (Đoàn Thanh niên UBND tỉnh).

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ, rà soát các nội dung chuẩn bị đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 ẢNH: Y.L

3 trụ cột kinh tế tiếp tục được khẳng định

Việc hợp nhất 3 tỉnh đã tạo ra một không gian kinh tế - hành chính lớn mạnh hơn, hội tụ đầy đủ tiềm năng, thế mạnh của tỉnh vừa có biên giới, có biển, có rừng, có đảo; với diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, trên không gian đó, thiên nhiên ban tặng cho Lâm Đồng nhiều danh lam thắng cảnh và những công trình kiến trúc độc đáo, nổi tiếng và tiêu biểu của thế giới, những lợi thế đó sẽ mở ra ra cơ hội lịch sử để tái cấu trúc toàn diện mô hình phát triển vùng; phân bổ lại dân cư, hạ tầng, nguồn lực đầu tư theo một định hướng chiến lược mới. Điều này đã tạo ra những tiềm năng, nguồn lực và vận hội mới chưa từng có để tỉnh Lâm Đồng thực hiện những đột phá phát triển, vững bước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đảng bộ được xây dựng trên nền tảng vững chắc về kinh tế - xã hội của 3 tỉnh cũ (Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông). Bí thư Đảng ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh hầu hết là lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh, đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với các cơ quan nhà nước, tạo sự thống nhất cao từ khâu hoạch định chủ trương đến tổ chức thực thi, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng công bố các nền tảng chuyển đổi số ẢNH: Y.L

Tuy thời gian hoạt động chính thức chưa dài, Đảng ủy UBND tỉnh đã kịp thời nắm bắt tình hình, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác trọng tâm đạt hiệu quả.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đạt 6,47%; GRDP bình quân đầu người đạt 106 triệu đồng/người/năm.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó 3 trụ cột kinh tế tiếp tục được khẳng định và có sự phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng. Nông, lâm nghiệp và thủy, hải sản tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Công nghiệp - xây dựng phát triển khá, là động lực quan trọng cho tăng trưởng. Dịch vụ, du lịch được xác định là điểm sáng, là ngành kinh tế đột phá, mũi nhọn; trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh ước đón gần 78,7 triệu lượt khách (trong đó có 3,25 triệu lượt khách quốc tế), tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 24,44%/năm, nhiều sự kiện văn hóa, du lịch tầm quốc gia và quốc tế được tổ chức thành công.

Các tuyến cao tốc kết nối Lâm Đồng - TP.HCM sẽ thực hiện xong trong nhiệm kỳ mới ẢNH: G.B

Nhiều dự án quan trọng quốc gia đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Các dự án có tính kết nối liên vùng chiến lược như cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương và Gia Nghĩa - Chơn Thành đang được khẩn trương hoàn tất thủ tục để khởi công xây dựng trong năm 2025. Đồng thời, chỉ đạo ưu tiên đầu tư nâng cấp các Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Phan Thiết và các tuyến quốc lộ huyết mạch (QL28, QL55, QL28B)…

Đảng ủy UBND tỉnh đã thể hiện vai trò tiên phong, đột phá khi tự phát triển và đưa vào sử dụng trợ lý ảo hỗ trợ công tác xây dựng Đảng đầu tiên ở Việt Nam (trợ lý ảo Dukai), cung cấp một công cụ hiện đại, hiệu quả, hỗ trợ cho tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn quốc tra cứu, tham khảo các quy định, hướng dẫn của Đảng. Đến nay, trợ lý ảo Dukai đã đạt hơn 2.000 người dùng với trên 20.000 lượt tương tác mỗi ngày, đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy phát triển và đưa vào sử dụng Cổng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI). Cổng ứng dụng này tích hợp nhiều phần mềm AI chuyên biệt nhằm nâng cao năng lực thẩm định, tham mưu, tự động hóa quy trình và hỗ trợ soạn thảo văn bản, qua đó tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng công tác của các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Tà Đùng - “vịnh Hạ Long trên cao nguyên” hứa hẹn sẽ cất cánh ẢNH: HỮU TÚ

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 10 - 10,5%

Lãnh đạo Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng, cho hay mục tiêu trong nhiệm kỳ tới sẽ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, toàn diện và bền vững trên cả ba trụ cột: Công nghiệp hiện đại, Nông nghiệp công nghệ cao và Dịch vụ du lịch chất lượng cao, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc… Phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập trên mức trung bình của cả nước, phù hợp với định hướng, tầm nhìn phát triển đất nước.

Du lịch Lâm Đồng mới sẽ phát triển bùng nổ ẢNH: BÁ DUY

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân cho giai đoạn 2025 - 2030 khoảng 10 - 10,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 6.700 - 7.000 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 35 - 40% GRDP. Lĩnh vực nông, lâm và thủy sản tăng bình quân khoảng 5 - 5,5 %/năm; công nghiệp - xây dựng tăng bình quân khoảng 14,5 - 15%/năm; dịch vụ tăng bình quân khoảng 11 - 11,5%/năm. Khu vực kinh tế nhà nước tăng 8%/năm; khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 10%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 8-9%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030 tăng bình quân từ 10-11%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 tăng bình quân 11-13%/năm. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch qua lưu trú bình quân 12%/năm, trong đó khách quốc tế chiếm 8 - 10% tổng lượng khách qua lưu trú, thời gian lưu trú bình quân đạt 3 - 4 ngày…

Mũi Né, điểm đến mang tầm quốc gia ẢNH: HỮU THÀNH

Các khâu đột phá phát triển được xác định: Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là công tác phát hiện, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; Lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng, phát triển đô thị mới, khu dân cư tập trung; Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tập trung lãnh đạo UBND tỉnh huy động mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu và hiệu quả các công trình trọng điểm của tỉnh trong nhiệm kỳ tới: Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương; Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành; Xây dựng nâng cấp Quốc lộ 28, Quốc lộ 55; Trung tâm hành chính tỉnh mới, nhà ở xã hội; ưu tiên đầu tư một số dự án hồ thủy lợi lớn.