Phát miễn phí phim ‘Mưa đỏ’ trên nền tảng số TV360

Nguồn: Viettel
19/11/2025 14:58 GMT+7

Sau dấu mốc lịch sử với doanh thu 714 tỉ đồng - kỷ lục của điện ảnh Việt Nam, bộ phim 'Mưa đỏ' tiếp tục bước sang một hành trình ý nghĩa hơn: Từ ngày 17.11.2025, TV360 chính thức phát miễn phí hoàn toàn tác phẩm tới mọi người dân Việt Nam.

Đây là hoạt động mang tính cộng đồng sâu sắc của TV360, với mong muốn đưa một trong những bộ phim lịch sử đặc sắc đến với tất cả khán giả, đặc biệt là những người chưa từng có điều kiện tiếp cận phim Việt chất lượng cao hoặc sinh sống tại khu vực vùng sâu, vùng xa chưa có rạp chiếu.

Bộ phim tái dựng cuộc chiến đấu khốc liệt bằng những lát cắt rất đời: tuổi trẻ gửi lại trên dòng Thạch Hãn đỏ lửa, những người lính bằng da bằng thịt với nỗi sợ, lòng dũng cảm và niềm tin vào ngày hòa bình đã tạo nên sức lan tỏa đặc biệt, khiến "Mưa đỏ" trở thành hiện tượng chưa từng có của phim lịch sử Việt, là lời nhắc nhớ về giá trị của độc lập, của hòa bình và của những hy sinh đã làm nên đất nước hôm nay.

Phát miễn phí phim ‘Mưa đỏ’ trên nền tảng số TV360- Ảnh 1.

Bộ phim cũng được hỗ trợ trên nhiều thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, laptop, Smart TV và TV Box, giúp các gia đình có thể quây quần xem và chia sẻ cảm xúc cùng nhau. "Mưa đỏ" vì thế không chỉ là câu chuyện lịch sử, mà còn là cầu nối giữa các thế hệ, là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng của cha ông.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
