Phát ngôn cũ của Justin Bieber gây xôn xao giữa bê bối chấn động của Diddy

Theo New York Post hôm 25.9, những phát biểu của Justin Bieber vào năm 2020 bỗng bị "đào" lại và lan truyền rầm rộ sau vụ Diddy (Sean Combs) bị bắt giữ vì cáo buộc buôn bán tình dục và tống tiền. Cụ thể, khi trò chuyện với Zane Lowe trước khi phát hành album Changes, ngôi sao 9X đã khóc khi kể về trải nghiệm của mình trong ngành công nghiệp âm nhạc từ lúc còn là thiếu niên. Bieber từng nổi tiếng sau 1 đêm, được ký hợp đồng với hãng thu âm của Usher (học trò của Diddy) vào năm 2008, khi mới 14 tuổi.



Chủ nhân hit Baby chia sẻ: "Thật khó khăn khi tôi còn trẻ dại và hoạt động trong ngành này khi không biết phải hướng về đâu. Mọi người đều nói rằng họ yêu mến tôi, rồi quay lưng lại với tôi ngay lập tức". Anh chia sẻ mình chỉ muốn bảo vệ đàn em Billie Eilish. "Tôi không muốn em ấy phải trải qua bất cứ điều gì tôi đã trải qua. Tôi không muốn điều đó xảy ra với bất kỳ ai", nam ca sĩ trẻ ngậm ngùi. Anh cũng hy vọng mình có thể là một tấm gương tốt cho Eilish và nói thêm: "Nếu cô ấy cần tôi, tôi sẽ ở đây vì em ấy. Chúng tôi chỉ cách nhau một cuộc gọi".

Billie Eilish từng cảm ơn Justin Bieber bằng việc đăng lại đoạn phỏng vấn của đàn anh và khoe bức ảnh mặc chiếc áo có in tên Bieber

Nhắc đến quá trình đấu tranh của bản thân khi hoạt động trong làng giải trí, Justin Bieber không kìm được cảm xúc: "Có những lúc mọi chuyện thật tệ… thật đen tối". Anh giải thích: "Hãy nghĩ xem khi đó tôi còn trẻ và dễ bị ảnh hưởng đến thế nào… Tôi chỉ muốn mọi người hiểu được tâm lý tại sao tôi có khả năng gặp phải vấn đề trong cuộc sống". Ngôi sao nhạc pop cũng thú nhận bản thân đã "sống trong nỗi xấu hổ" với tất cả những chuyện này trong quá khứ.

Mặc dù không hề nhắc đến tên Diddy nhưng nhiều dân mạng đã suy đoán rằng Justin Bieber đang ẩn ý về việc bị rapper quyền lực này đối xử tệ trong quá khứ, ở thời điểm "ông trùm âm nhạc" nâng đỡ Bieber khi mới chập chững vào nghề. Những nội dung mà "hoàng tử nhạc pop" chia sẻ ở trên cũng được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bàn luận sôi nổi từ khán giả quốc tế.

Không chỉ vậy, dân mạng còn đăng lại một video cũ có Diddy và Justin Bieber. Khi ấy, giọng ca người Canada mới 15 tuổi và "trùm nhạc rap" cho biết họ sẽ ở cùng nhau trong 48 giờ, làm những điều không thể tiết lộ và đó là ước mơ của một đứa trẻ như Bieber. Trong một video khác mới được đăng lại gần đây, Khloe Kardashian nhớ lại lần gặp Justin Bieber trong bữa tiệc toàn sao của Diddy hồi 2014 mà "một nửa số khách mời đều khỏa thân".

Hiện nhiều người hâm mộ nghi ngờ mối quan hệ giữa Combs và Bieber có thể đã gây nên những tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của nam ca sĩ 9X, khiến anh trải qua chuỗi ngày bất ổn tâm lý trong quá khứ.

Những nghi vấn về mối quan hệ giữa Diddy và Justin Bieber còn được đẩy đi xa hơn khi MV Yummy (2020) của ngôi sao nhạc pop bị "mổ xẻ" trở lại. MV chứa nhiều hình ảnh ẩn dụ, được cho là mặt tối trong ngành giải trí, nhất là các vụ án về tình dục. Nội dung chủ yếu của sản phẩm âm nhạc này miêu tả một nhóm người giàu có, đứng tuổi, địa vị cao say sưa tiệc tùng và cuối cùng nhân vật của nam ca sĩ 9X được xem như "thức ăn ngon" của những kẻ đó.

Không dừng lại ở đó, MV Where Are Ü Now (2015) có sự tham gia của Justin Bieber cũng gây bàn tán trở lại. Cụ thể, dân tình "soi" ra loạt hình ảnh bất thường, được cho là chứa nhiều ẩn ý hay những dòng chữ xuất hiện cạnh nam ca sĩ trong MV: "Help me pls" (làm ơn cứu tôi với), "I was on my knees when nobody else praying" (tôi đã quỳ xuống trong khi không có ai đang cầu nguyện"… Những chi tiết này khiến nhiều người cho rằng Bieber đang ám chỉ việc bị lạm dụng và phát tín hiệu cầu cứu.

Hiện, Justin Bieber vẫn giữ im lặng trước những cuộc bàn tán, suy đoán từ dân mạng cũng như người hâm mộ.