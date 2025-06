Phát ngôn viên Nhà Trắng thời ông Biden tố đảng Dân chủ 'phản bội'

The New York Times cho hay thông tin trên được bà Jean-Pierre đề cập ngày 4.6, trong thông báo giới thiệu cuốn sách sắp được xuất bản. Tờ báo tiết lộ cuốn sách của bà Jean-Pierre dự kiến đưa ra những thông tin về việc đảng Dân chủ đã “phản bội”, dẫn đến quyết định dừng tranh cử của ông Biden.

Vào giữa năm ngoái, khi ông Biden có buổi tranh luận yếu kém trước đối thủ Donald Trump trên đường đua tranh cử tổng thống Mỹ, nhiều thành viên đảng Dân chủ đã kêu gọi cựu Tổng thống rút lui. Một số người cũng đã chỉ trích bà Jean-Pierre vì đứng về phía ông Biden.

Cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ẢNH: REUTERS

Cuốn sách sẽ xuất bản vào tháng 10 có tựa “Independent: A Look Inside a Broken White House, Outside the Party Lines” (tạm dịch Độc lập: Quan sát từ bên trong Nhà Trắng vụn vỡ, vượt ngoài ranh giới đảng phái). Mô tả cuốn sách cho biết bà Jean-Pierre sẽ cung cấp những lập luận rõ ràng và bằng chứng thuyết phục từ người trong cuộc về tầm quan trọng của việc xóa bỏ thông tin sai lệch.

Cựu thư ký báo chí Nhà Trắng sẽ rời đảng Dân chủ và trở thành nhà hoạt động chính trị độc lập. Động thái này lập tức nhận chỉ trích từ một số thành viên Dân chủ. Politico dẫn lời một số đồng nghiệp cũ của bà Jean-Pierre cho rằng thông báo rời khỏi đảng là một "chiêu trò" để khiến cuốn sách thu hút sự chú ý.

Ông Trump chỉ đạo điều tra 'âm mưu' che giấu tình trạng sức khỏe ông Biden

Trên cương vị của mình, bà Jean-Pierre đã chủ trì những buổi họp báo tại Nhà Trắng, đối mặt với sức ép truyền thông để bảo vệ chính sách của chính quyền ông Biden, cũng như nhận không ít câu hỏi về sức khỏe của cựu Tổng thống Mỹ. Bà trở thành thư ký báo chí Nhà Trắng từ tháng 5.2022, thay cho người tiền nhiệm Jen Psaki và làm đến khi ông Biden rời nhiệm sở.