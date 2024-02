Phạt người báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT Vĩnh Long trên Facebook

Ngày 16.2, tin từ Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, Đội An ninh thuộc đơn vị, vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.M.H (33 tuổi, ngụ khu 6, TT.Trà Ôn, H.Trà Ôn) 7,5 triệu đồng, về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. H. là người đã dùng mạng xã hội đăng thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT.

Công an tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.M.H NAM LONG

Theo đó, ngày 6.2, Đội An ninh Công an H.Trà Ôn mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H., là chủ tài khoản Facebook tên M.H, do đăng tải thông tin, bài viết có nội dung thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT Công an H.Trà Ôn.

Tại cơ quan công an, anh H. khai nhận, khoảng từ 20 - 21 giờ ngày 30.1, anh H. có đăng 1 bài viết với nội dung thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT Công an H.Trà Ôn trên Facebook.

Thông tin N.M.H đăng trên mạng xã hội Facebook CHỤP MÀN HÌNH

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của anh H. vi phạm quy định tại Nghị định số 15, ngày 3.2.2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14, ngày 27.1.2022 của Chính phủ), về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.