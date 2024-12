Phạt người đạp ngã xe máy 6,5 triệu đồng: Chưa đủ răn đe

Như Thanh Niên đã thông tin, liên quan vụ xuất hiện clip quay cảnh một thanh niên đạp ngã xe máy người đi đường ở Hương lộ 3, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đã ra quyết định xử phạt H.M.T (19 tuổi, ở Q.Bình Tân). Cụ thể, T. bị xử phạt 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích hoặc xâm phạm sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Clip ghi lại người đàn ông chạy xe máy bị đạp ngã trên Hương lộ 3

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 23 giây ghi lại trên Hương lộ 3 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân giáp với Q.Tân Phú, TP.HCM) có nhiều xe qua lại. Lúc này, hai người chở nhau trên xe máy tay ga, vượt lên áp sát xe máy của một người đàn ông đang chở theo các thùng hàng, lưu thông cùng chiều phía trước.

Vừa áp sát, người chạy xe tay ga vung chân đạp vào xe máy của người đàn ông chở hàng, khiến cả người và xe ngã ra đường, rồi rồ ga chạy khỏi hiện trường. Nhiều người đi phía sau phải thắng gấp để tránh va trúng người đàn ông đang té ngã. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình trên một ô tô ghi lại. Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người xem tỏ ra rất bức xúc trước hành vi đạp xe gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Công an Q.Bình Tân nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời T. lên làm rõ. Tại trụ sở công an, T. thừa nhận toàn bộ hành vi. Người này khai chiều 20.11 điều khiển xe máy chở bạn gái đi trên đường ở Q.Bình Tân. Khi đi tới Hương lộ 3 (P.Bình Hưng Hòa) thì gặp người đàn ông nói trên. Do người đàn ông chở thùng hàng suýt va quẹt xe máy của T. nên người này bực tức, tăng ga chạy vượt lên, đạp ngã xe máy của người đàn ông.

Quá nguy hiểm!

Nhiều bạn đọc (BĐ) cho rằng hành vi của H.M.T là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến hậu quả khó lường. BĐ The Minh viết: "Hành vi đạp ngã xe người khác trên đường, theo tôi, là rất nguy hiểm. Nếu chẳng may đằng sau có xe tải lớn trờ tới thì sao? Hoặc xe máy khác không tránh kịp mà tông vào người té ngã thì cũng không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra… Nói chung là rất nguy hiểm, nguy cơ tai nạn giao thông, thậm chí tai nạn nghiêm trọng là có thể xảy ra. Do vậy, theo tôi cần có mức phạt đủ sức răn đe, chứ chỉ phạt 6,5 triệu đồng là quá nhẹ".

Cùng ý kiến, BĐ có nickname là Z0kYz bức xúc: "Hành vi của anh ta rõ ràng là quá nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác, chưa kể hành động quá ngang tàng, coi thường pháp luật". BĐ có nickname 5kPkso cũng cho rằng: "Phạt quá nhẹ cho hành vi côn đồ gây nguy hiểm đến tính mạng người khác". Có BĐ khác đề nghị xử lý hình sự đối với người đạp ngã xe. Theo BĐ L.Lối, "nên truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt ít nhất 1 năm tù", còn BĐ Anh Hieu đề nghị: "Phải tìm người bị đạp ngã xe để bắt anh T. này xin lỗi và bồi thường nếu nạn nhân bị thương tích hoặc thiệt hại".

An toàn là số 1

"Điều đáng lo là không chỉ có một vụ đạp ngã xe người đi đường. Theo Báo Thanh Niên, ngày 24.11, tức 4 ngày sau khi xảy ra vụ đạp ngã xe ở trên, trên đường ĐT 2-7 (H.Hóc Môn, TP.HCM), xảy ra vụ người đàn ông chạy xe máy áp sát, vung chân đạp vào người một nam sinh lớp 10 đang chạy xe máy cùng chiều. Cú đạp mạnh khiến xe máy và nam sinh văng vào hàng ghế đá bên đường. Nạn nhân bị thương, xe máy và ghế đá hư hỏng. Người đàn ông cho rằng nam sinh khi đi ngang đã "nhìn đểu" mình; do bực tức, mất bình tĩnh nên đã đạp nam sinh nhằm "cảnh cáo". Đề nghị cần xử mạnh tay hơn, không để tái diễn nạn đạp ngã xe người đi đường", BĐ Hoang Lai bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ Yen Thanh nói thêm: "Những hành vi như trên rất đáng bị lên án và cần phải xử nặng để đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, cần làm sao để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, phải biết chấp hành luật lệ, phải biết quý trọng tính mạng người khác, tập kiềm chế, bình tĩnh, không thể hành động nóng nảy, bốc đồng, để rồi hối hận không kịp".

"Khi ra đường thì an toàn cho bản thân mình, an toàn cho những người tham gia giao thông phải đặt lên hàng đầu, phải là số 1. Muốn vậy thì bản thân mình phải chấp hành nghiêm luật lệ giao thông. Và phải học cho được điều này: Một lời xin lỗi, một lần chịu nhịn… mà mọi chuyện êm đẹp thì cũng đáng cho mình làm. Hơn thua nhau một chút trên đường để làm gì?", BĐ An Long ý kiến.