Phạt nồng độ cồn ‘không trường hợp ngoại lệ’, CSGT tạm giữ 1.288 phương tiện

Ngày 28.2, theo thống kê của Công an tỉnh Đắk Nông, qua hơn 3 tháng thực hiện cao điểm kiểm tra nồng độ cồn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023 (từ 15.11.2022 – 25.2.2023), lực lượng CSGT Công an tỉnh đã lập biên bản, xử lý 1.288 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 1.288 phương tiện.

Trước đó, trong năm 2022, Công an tỉnh Đắk Nông lập biên bản xử lý 4.630 trường hợp chủ phương tiện vi phạm nồng độ cồn, xử phạt hành chính hơn 10,2 tỉ đồng.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đang đo nồng độ cồn người tham gia giao thông CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Thượng tá Phạm Quốc Lập, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị đã quán triệt đến toàn bộ chiến sĩ phải thực hiện nghiêm mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh trong quá tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Với mục tiêu làm giảm tai nạn giao thông và phòng ngừa các tệ nạn xã hội do người sử dụng rượu bia gây ra.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đo nồng độ cồn chủ phương tiện CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

"Trong đợt này, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã xử lý người vi phạm nồng độ cồn một cách liên tục, xuyên suốt và với quan điểm "không có trường hợp ngoại lệ". Nếu là cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn, cơ quan công an sẽ gửi thông báo lỗi vi phạm đến tận cơ quan, đơn vị nơi người vi phạm đang công tác, nhằm phối hợp, xử lý nghiêm", lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông thông tin thêm.