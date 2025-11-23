Phát sốt 3 kem chống nắng nâng tone, cứ thoa xong da sáng như vừa bật filter!

Vậy thì hãy tham khảo ngay top 3 kem chống nắng nâng tone dưới đây da bừng sáng như dùng filter mà duy trì cả ngày dài.

1. Kem chống nắng nâng tone Sakura CC Cream Flawless Control

Kem Sakura CC Cream Flawless Control là sự kết hợp 3-trong-1 thông minh vừa chống nắng chuyên sâu, vừa che khuyết điểm hoàn hảo, đồng thời nâng tone trắng hồng tự nhiên chỉ trong một bước. Với chỉ số chống nắng SPF50+ PA++++ cao ngất ngưởng, sản phẩm giúp bảo vệ làn da tối đa khỏi tia UVA, UVB.

Kết cấu kem mịn nhẹ như mousse, không chứa dầu, dễ tán đều và tạo hiệu ứng lì mịn cực tự nhiên ngay sau khi apply. Mọi khuyết điểm khó chịu như mụn, thâm, nám hay lỗ chân lông to đều được che phủ tinh tế, cho lớp nền mượt mà, trong veo như da gốc. Tone nâng nhẹ nhàng theo hướng trắng hồng chuẩn Nhật, nên kể cả những bạn có làn da hơi ngăm cũng có thể tự tin sử dụng - không vệt trắng, không bóng dầu, không xuống tone dù qua cả ngày dài.

Thành phần chính: Titanium dioxide, chiết xuất cam thảo, tinh chất lá anh đào, chiết xuất tảo biển.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB - giữ da khỏe mạnh, tươi sáng và đều màu suốt ngày dài.

Che phủ hoàn hảo các khuyết điểm như vết thâm mụn, nám sạm, tàn nhang, đốm nâu hay lỗ chân lông lớn mang lại lớp nền mịn mượt, tự nhiên không tì vết.

Công thức dưỡng ẩm chuyên biệt nên da mềm mại, không khô, không vón cục. Có thể dùng thay kem nền, kem lót, kem dưỡng và kem chống nắng - cực tiện lợi cho những cô nàng bận rộn.

Kiểm soát dầu nhờn xuất sắc, giữ da thoáng nhẹ và giảm bóng dầu hiệu quả.

Độ bám cao, duy trì lớp nền mịn đẹp từ 7–9 tiếng, kể cả trong môi trường điều hòa hay làm việc văn phòng.

Thẩm thấu cực nhanh, cực kỳ phù hợp với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam. Dù gặp mưa hay đổ mồ hôi, lớp nền vẫn không trôi, không lem.

Phù hợp với mọi loại da, kể cả da dầu mụn, da nhạy cảm hoặc da dễ kích ứng, an toàn và dịu nhẹ khi sử dụng mỗi ngày.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 900.000 đồng/ 40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-da-trang-diem-Sakura-mau-fair.html

2. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen

Vị trí "á hậu 1" gọi tên kem chống nắng nâng tone đến từ Mỹ thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 37 năm tại Mỹ. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen là sản phẩm chống nắng thuần vật lý với 20% zinc oxide bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh. Nhờ đó, làn da luôn được duy trì trong trạng thái tươi mịn, sáng hồng mỗi ngày.

Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 còn được bổ sung 4% niacinamide, glycerin, panthenol và vitamin E cấp ẩm, làm dịu da và ngăn ngừa tình trạng khô ráp, bong tróc hay kích ứng do cháy nắng. Đặc biệt, Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 còn có khả năng kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, giúp da không bị bóng nhờn và luôn giữ được lớp finish căng mịn, trắng hồng tự nhiên. Nâng tone theo kiểu style cực nhẹ nhàng và không bị xuống tone dù cả ngày dài.

Thành phần chính: 20% zinc oxide, 4% niacinamide, glycerin, panthenol, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh, bảo vệ da trước các dấu hiệu nám sạm, lão hóa sớm và các nguy cơ ung thư da.

Cung cấp độ ẩm cần thiết, giúp da luôn căng bóng, ngậm nước, hạn chế tình trạng cháy nắng, mẩn đỏ và các dấu hiệu lão hóa.

Khả năng kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, sản phẩm đặc biệt phù hợp với làn da dầu, không gây bóng nhờn hay làm bít tắc lỗ chân lông.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, tăng cường khả năng chống lại các tác động xấu từ tia UV, ô nhiễm và khói bụi.

Kết cấu dạng kem mịn màng, thẩm thấu nhanh chóng vào da, mang lại lớp finish trắng hồng tự nhiên mà không để lại vệt trắng hay gây cảm giác nặng mặt.

Bảng thành phần lành tính, không chứa cồn hay hương liệu, sản phẩm an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc da đang trong quá trình trị liệu và không làm trắng rạn san hô dưới biển.

Nhược điểm: Với làn da quá khô khi apply lên da cần thoa từng lớp nhẹ và vỗ nhẹ, tránh miết vì có thể bị vón cục.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

3. Kem chống nắng Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF 50+

Vị trí "á hậu 2" là một sản phẩm kem chống nắng nâng tone che khuyết điểm đến từ Frezyderm nổi tiếng Hy Lạp. Điểm nổi bật của kem chống nắng Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF 50+ là công nghệ "Second Skin" (Lớp màng thứ hai).

Công nghệ này tạo ra một lớp màng vô hình, mượt mà trên da, mang lại cảm giác dễ chịu. Lớp màng này không chỉ giúp kem thẩm thấu nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông mà còn tối ưu hóa khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại...

Thành phần chính: Titanium dioxide, ethylhexyl methoxycinnamate, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da khỏi 4 loại tia gồm UVA, UVB, ánh sáng xanh (HEV), và tia hồng ngoại (IR) duy trì làn da căng trẻ, tươi sáng đều màu.

Kết cấu kem mềm mịn như "nhung", không chứa dầu, thấm nhanh, không gây bết dính hay để lại vệt trắng.

Nâng tone theo kiểu hiệu chỉnh sao cho phù hợp với làn da châu Á nên không bị trắng lố hay tối màu quá gây mất thẩm mỹ.

Phù hợp với mọi làn da, dù là dầu mụn, da nhạy cảm hay làn da mỏng yếu sau peel, laser... đều có thể sử dụng.

Nhược điểm: Sản phẩm quá "HOT" nên luôn trong tình trạng cháy hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 950.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-chong-nang-frezyderm-sun-screen-color-velvet-face-50.html