'Phát súng lệnh' cho toàn bộ máy

Theo ông Hoàng Minh Hiếu, điều này cho thấy Chính phủ đã nhận diện đúng điểm nghẽn trong phát triển hiện nay không chỉ nằm ở nguồn lực, mà nằm ở cách thức vận hành của bộ máy và chất lượng thể chế; qua đó khẳng định đây là một trong những vấn đề được ưu tiên, do người đứng đầu Chính phủ trực tiếp dẫn dắt.

Theo ông Hiếu, về mặt tâm lý xã hội, quyết tâm của Thủ tướng tạo ra hiệu ứng "phát súng lệnh" trong toàn bộ bộ máy. Khi cấp trên cao nhất đã hành động, các bộ, ngành, địa phương không còn lý do để chần chừ. Tốc độ thực thi từ đó sẽ khác hoàn toàn. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là việc khó vì đụng chạm trực tiếp đến lợi ích cục bộ và thói quen của một bộ phận cán bộ. Việc chọn vấn đề này để làm đầu tiên chính là cách người đứng đầu Chính phủ thiết lập kỷ cương, buộc cả bộ máy phải chuyển động.

Về mặt kinh tế, đây là phép tính rất thực dụng. Trong khi các giải pháp kích cầu, đầu tư công hay chính sách tiền tệ đều cần thời gian chuẩn bị và nguồn lực lớn, thì cắt giảm TTHC là biện pháp gần như không tốn chi phí ngân sách nhưng mang lại hiệu quả tức thì. Chẳng hạn như doanh nghiệp (DN) được thông quan nhanh hơn, nhà đầu tư được cấp phép sớm hơn, người dân được giải quyết giấy tờ thuận tiện hơn. Đó là những tác động lan tỏa vào tăng trưởng ngay trong ngắn hạn.

Quan trọng nhất, hành động này phát đi tín hiệu tạo niềm tin đến cộng đồng DN và nhà đầu tư nước ngoài. Trong một thời điểm mà các tập đoàn quốc tế đang cân nhắc, so sánh VN với các nước cạnh tranh trong khu vực, việc chứng kiến người đứng đầu Chính phủ đích thân chỉ đạo tháo gỡ rào cản ngay từ những ngày đầu sẽ nói lên rất nhiều về cam kết thực chất. Điều này khẳng định VN đang thực sự xây dựng một môi trường đầu tư mà ở đó chi phí thời gian và các rủi ro pháp lý được giảm thiểu tối đa.

"Lịch sử phát triển kinh tế ở nhiều quốc gia cho thấy những cải cách để lại dấu ấn lâu dài thường bắt đầu bằng quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ cấp cao nhất. Vấn đề còn lại là thực thi phải có hiệu quả thực sự, phải tác động thực sự đến đời sống của người dân và hoạt động của DN, không dừng lại ở văn bản hay nghị quyết", ông Hiếu nói.

TS Nguyễn Quốc Việt, Trưởng nhóm nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội), cũng phân tích: Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế và chính sách đề cao sự liêm chính, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội sẽ tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch, giảm thiểu chi phí giao dịch và thúc đẩy niềm tin - vốn là loại vốn xã hội quý giá nhất. Chính phủ kiến tạo không có nghĩa là làm thay DN, mà là tạo ra luật chơi công bằng, minh bạch và cung cấp hạ tầng chiến lược để DN có thể tự do sáng tạo và cạnh tranh.

TS Việt nhấn mạnh: "Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, cùng với yêu cầu đặt ra về tăng trưởng cao và bền vững của VN, các ưu tiên nêu trên đồng thời thể hiện cam kết hành động nhất quán của Chính phủ. Đây cũng chính là các yếu tố cốt lõi của một Chính phủ kiến tạo: chủ động tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển KT-XH. Việc tinh gọn TTHC là điều cần thiết và bắt buộc phải thực hiện để VN thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026 - 2031, tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Với một Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân, tôi tin tưởng rằng đây sẽ là mục tiêu khả thi trong kỷ nguyên mới".