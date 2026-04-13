Phạt tới 100 triệu đồng nếu lắp điện mặt trời không thông báo

Mức phạt cao nhất 100 triệu đồng

Theo Nghị định 133/2026 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, chính thức có hiệu lực từ ngày 25.5 tới đây, hành vi vi phạm về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới có thể bị phạt từ cảnh cáo đến bằng tiền lên đến 100 triệu đồng.

Cụ thể, phạt cảnh cáo đối với việc phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp hạ áp mà không thực hiện gửi thông báo phát triển nguồn điện theo quy định; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng/không đầy đủ các nội dung thông báo.

Nếu tái phạm, sau 10 ngày kể từ ngày bị phạt trước đó, sẽ bị phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng đối với nguồn điện có công suất đến 20 kW; phạt 2 - 3 triệu đồng đối với nguồn điện có công suất lớn hơn 20 kW.

Phạt 10 - 20 triệu đồng đối với việc phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp từ trung áp, nhưng không gửi thông báo theo quy định hoặc thực hiện lắp đặt nguồn điện khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện theo quy định; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung theo thông báo hoặc giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện; không điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký.

Hộ gia đình lắp điện mặt trời mà không gửi thông báo đến cơ quan quản lý điện lực, sở công thương... bị phạt cảnh cáo, nếu tái phạm sau 10 ngày, sẽ bị phạt tiền... ẢNH: NG.NGA

Ngoài ra, mức phạt 10 - 20 triệu đồng đối với trường hợp không phối hợp thực hiện theo quy định hoặc có hành vi cản trở hoạt động phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; không hướng dẫn công tác lắp đặt, đấu nối kỹ thuật điện hoặc không tổ chức phối hợp nghiệm thu nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định.

Phạt 10 - 20 triệu đồng nếu mua nguồn điện mặt trời không đúng đối tượng

Đặc biệt, mua sản lượng điện dư của nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ không đúng đối tượng hoặc không đúng tỷ lệ theo quy định; không tuân thủ lệnh điều độ, điều khiển của cấp điều độ có quyền điều khiển khi phát điện dư lên hệ thống điện quốc gia, trừ trường hợp thực hiện lệnh điều độ sẽ gây mất an toàn cho người và thiết bị; hoặc không có trang bị thiết bị, phương tiện kết nối với hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của cấp điều độ có quyền điều khiển theo quy định... đều bị phạt 10 - 20 triệu đồng.

Phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như không thực hiện tháo dỡ hoặc không hoàn thành việc tháo dỡ nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời trong thời hạn quy định; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các cam kết trong hoạt động khảo sát điện gió ngoài khơi hoặc trong hoạt động đầu tư, xây dựng, vận hành dự án điện gió ngoài khơi.

Như vậy, vi phạm các quy định về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới bị phạt từ 500.000 - 100 triệu đồng. Ngoài ra, Nghị định 133 của Chính phủ cũng quy định phạt bằng tiền với vi phạm về các quy định về giấy phép hoạt động điện lực khác như: vi phạm các quy định về hoạt động phát điện, truyền tải điện bị phạt từ 20 - 120 triệu đồng; vi phạm các quy định về phân phối điện, bị phạt từ 10 - 100 triệu đồng.

Đối với các hành vi vi phạm các quy định về mua, bán buôn điện bị phạt từ 50 - 180 triệu đồng; vi phạm về bán lẻ điện bị phạt từ 10 -180 triệu đồng; phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 50 - 60 triệu đồng nếu bán sai giá điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hay giao kết hợp đồng mua bán điện khi bên mua điện không bảo đảm một trong các điều kiện theo quy định; phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 150 - 180 triệu đồng đối với hành vi xuất, nhập khẩu điện mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Bên cạnh đó, Nghị định quy định hành vi trộm cắp điện bị phạt tới 20 triệu đồng; vi phạm quy định về an toàn trong sử dụng điện sinh hoạt bị phạt đến 40 triệu đồng.



