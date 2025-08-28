Phát triển bền vững gắn chặt với việc tạo giá trị cho cộng đồng địa phương

Tại Nhà máy tích hợp công nghệ cao INSEE Hòn Chông (xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) - nơi không chỉ là trung tâm sản xuất quan trọng của INSEE mà còn là hình mẫu về sự gắn bó bền chặt với cộng đồng địa phương.

INSEE luôn duy trì tổ chức những chương trình đào tạo và phát triển cho thế hệ tương lai, từ đó tạo nên nguồn nhân lực trẻ tại địa phương. Cụ thể, INSEE đã triển khai Chương trình Đào tạo nghề tại doanh nghiệp (Enterprise Vocational Education - EVE) được 24 năm và đã đào tạo gần 270 bạn trẻ tại tỉnh An Giang, góp phần nâng cao tay nghề và phát triển nguồn lực lao động chất lượng cho địa phương.

Chương trình Đào tạo nghề tại doanh nghiệp (EVE) giúp nâng cao tay nghề và tạo việc làm cho các bạn trẻ tại tỉnh Kiên Giang ẢNH: INSEE VIỆT NAM

Trước đó, Chương trình EVE do INSEE Việt Nam triển khai, đã chiến thắng giải thưởng danh giá "Nhân sự xuất sắc 2023", hạng mục Đào tạo và Phát triển. Đây là giải thưởng do Anphabe phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và một số hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tổ chức và đánh giá.

Trong suốt 24 năm triển khai Chương trình EVE, INSEE đã liên kết với Trường cao đẳng Kiên Giang để thiết kế chương trình với lộ trình kết hợp chặt chẽ giữa việc giảng dạy lý thuyết và đào tạo thực hành, giúp các bạn sinh viên nâng cao tay nghề song song với việc tiếp nhận các kiến thức mới. Đối tượng tham gia chủ yếu là các học viên từ 18 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp trung học phổ thông và sinh sống tại địa bàn xã Kiên Lương. Sau khi hoàn tất quá trình đào tạo và thực hành thực tế, các bạn sinh viên sẽ được trường cấp bằng Cao đẳng chính quy - ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, và văn bằng 2 - Trung cấp Kỹ thuật Điện. Đây là một chương trình được đầu tư bài bản và tạo ra được nhiều giá trị cho nguồn nhân lực tại địa phương mà INSEE đã xây dựng và duy trì đến nay.

Ngoài ra, INSEE đang hợp tác với 19 nhà thầu phụ để triển khai 24 hạng mục dịch vụ khác nhau tại Nhà máy INSEE Hòn Chông, cùng đội ngũ hơn 440 lao động tham gia vào các lĩnh vực trọng yếu như sản xuất, bảo trì, môi trường, khai thác mỏ, chuỗi cung ứng, an toàn - sức khỏe nghề nghiệp và hành chính. Đáng chú ý, 16% trong số các nhà thầu là doanh nghiệp địa phương, giúp tạo việc làm cho gần 200 người dân tại nơi đây. Việc ưu tiên hợp tác với các đối tác trên địa bàn xã không chỉ góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định, mà còn là cách INSEE tạo ra giá trị bền vững - khi mỗi cơ hội việc làm là một bước tiến trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng địa phương. Ngoài ra, các đối tác cấp tỉnh - dù không thuộc địa bàn Hòn Chông - vẫn góp phần không nhỏ trong việc mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho lao động, giúp tăng khả năng tiếp cận việc làm, giảm dần tình trạng di cư lao động.

INSEE mở rộng cơ hội nghề nghiệp, giúp tăng khả năng tiếp cận việc làm cho lao động địa phương ẢNH: INSEE VIỆT NAM

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh sản xuất và vận hành, INSEE còn đồng hành cùng cộng đồng trong việc bảo tồn các làng nghề truyền thống - một trong những tài sản văn hóa và tạo sinh kế của cộng đồng người Khmer tại tỉnh An Giang. Cụ thể, INSEE đã và đang góp một phần nhỏ của mình để hỗ trợ tiêu thụ và quảng bá các hoạt động sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu cỏ bàng, một loại thực vật bản địa thân thiện với môi trường, nhằm tạo ra các sản phẩm thủ công và thời trang bền vững. Đây là bước đi kết hợp giữa bảo tồn bản sắc văn hóa và thúc đẩy kinh tế, đặc biệt dành cho phụ nữ hoặc người lớn tuổi tại nông thôn.



INSEE góp một phần nhỏ của mình để hỗ trợ phát triển tiêu thụ và quảng bá các hoạt động sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu cỏ bang ẢNH: INSEE VIỆT NAM

Ông Eamon Ginley - Tổng giám đốc INSEE Việt Nam chia sẻ về hành trình phát triển bền vững của công ty Theo ông Eamon Ginley - Tổng giám đốc INSEE Việt Nam chia sẻ: "Đối với INSEE Việt Nam, phát triển bền vững không phải là một lựa chọn - đó là sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi đặt con người và cộng đồng làm trung tâm trong mọi hoạt động, để mỗi bước đi của doanh nghiệp đều tạo ra giá trị lâu dài cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, cộng đồng và giáo dục".



