Phát triển du lịch Việt Nam: Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Ninh đã 'lột xác' như thế nào?

Từ thua cách biệt, Đà Nẵng đã vươn lên thành biểu tượng của du lịch Việt Nam

Từ cuộc đổi ngôi của Đà Nẵng...

Mùa hè 2022, nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking công bố 10 điểm đến trong nước được yêu thích nhất của khách Việt, trong đó Đà Nẵng đứng ở vị trí quán quân. Mới đây nhất, The Outbox Company công bố các điểm đến được khách Việt yêu thích nhất trong quý 1/2023, Đà Nẵng đứng ở vị trí á quân. Có thể thấy, Đà Nẵng luôn giữ được phong độ trong bảng xếp hạng du lịch Việt trong những năm gần đây, với 8,6 triệu lượt khách trong năm 2019 và 1,4 triệu lượt khách trong quý 1/2023.

Khó ai có thể tưởng tượng, hơn 10 năm về trước, cả thành phố bên sông Hàn chưa đầy 1.300 phòng khách sạn, và 1 triệu lượt khách đã là con số kỷ lục của Đà Nẵng trong năm 2007. Vào thời điểm đó, du lịch Việt Nam gần như là bức tranh đen trắng, điểm đến mà du khách cả nội địa và quốc tế biết đến nhiều nhất là vịnh Hạ Long được Unesco công nhận là di sản. Phú Quốc, Sa Pa, hay Đà Nẵng… chỉ là những chấm rất nhỏ trên bản đồ du lịch Việt.

Những công trình đẳng cấp đã định vị du lịch Đà Nẵng vươn tầm quốc tế

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn được Đà Nẵng đặt ra cấp thiết. Bà Nà Hills ra đời, tạo một cú bứt phá ngoạn mục và trở thành điểm đến lừng danh với slogan đi vào huyền thoại "Đường lên tiên cảnh". Ngay sau đó, một loạt các dự án đẳng cấp chào sân, từ khách sạn Novotel 5 sao đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Đà Nẵng ngay bên bờ sông Hàn; khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort sang trọng hàng đầu thế giới với kỷ lục 4 năm liên tiếp đoạt giải World Travel Award - "Oscar của ngành du lịch"; công viên châu Á với hệ thống trò chơi hiện đại; cho đến Lễ hội pháo hoa quốc tế thường niên với sự tham gia của nhiều cường quốc, hút hàng triệu du khách đến với thành phố bên sông Hàn.

Từ một vùng đất lặng lẽ với những xóm nhà chồ ven sông, nghèo nàn sản phẩm du lịch ngoài những bãi tắm trời ban, Đà Nẵng được World Travel Awards vinh danh là "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022", với vô số trải nghiệm níu chân du khách dài ngày. Đặc biệt, công trình cầu Vàng đã trở thành hiện tượng của du lịch Đà Nẵng, sản phẩm du lịch độc đáo mang tới cú hích mạnh mẽ cho du lịch Việt Nam thời điểm trước đại dịch Covid-19.

Với các chính sách đầu tư bài bản và sự quyết liệt của chính quyền thành phố, Đà Nẵng trở thành một bài học thành công về phát triển du lịch tại Việt Nam. Một trong những thành công lớn của Đà Nẵng là đã thu hút được sự đầu tư từ các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn.

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã nhiều lần khẳng định: "Đà Nẵng là một hình mẫu để thu hút 'đại bàng'. Tôi hay lấy ví dụ về Sun Group. Khi mời được Sun Group là Đà Nẵng đã định hình chân dung tương lai của mình - chân dung khác biệt, đẳng cấp. Ngoài Sun Group, chưa ai có thể làm được những dự án như Bà Nà Hills hay Lễ hội pháo hoa quốc tế. Những sản phẩm du lịch khác biệt sẽ góp phần làm cho Đà Nẵng trở nên khác biệt".

Sa Pa cũng là điển hình cho cuộc lột xác ngoạn mục nhờ những công trình thế kỷ

...đến những vùng đất nở hoa nhờ hệ sinh thái "all in one"

Đà Nẵng chỉ là một hình mẫu tiêu biểu cho việc đầu tư đồng bộ cả một hệ sinh thái du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng với hàng loạt sản phẩm độc đáo, giúp nâng tầm vị thế điểm đến và thu hút du khách. Giống như Đà Nẵng, nhiều địa phương cũng có những cú "lột xác" ngoạn mục nhờ vào các sản phẩm, dịch vụ du lịch và trải nghiệm đa trong một.

Sa Pa, từ một xứ sở sương mù lặng lẽ chỉ dành cho một số phượt thủ và Tây "ba lô" với vài trăm ngàn lượt khách mỗi năm, thoắt trở thành tâm điểm du lịch miền Bắc với hàng triệu lượt khách ngay sau khi cáp treo Fansipan đạt hai kỷ lục thế giới ra mắt vào năm 2016. Cuối năm 2019, doanh thu từ du lịch của tỉnh Lào Cai là 19.200 tỉ đồng, gấp 4 lần so với năm 2016.

Rất nhiều dự án quy mô ra đời sau tuyến cáp treo mang đến vô số trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có cho vùng đất này, từ trải nghiệm tâm linh trên "nóc nhà Đông Dương", cho đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hạng sang tại khách sạn đẹp như một sàn diễn thời trang "haute couture" Hotel de la Coupole - MGallery. Liên tiếp sau đó, một loạt các sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hoá Tây Bắc ra mắt du khách như thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam, những sự kiện/lễ hội văn hoá hấp dẫn như Lễ hội hoa hồng, mùa giải "vó ngựa trên mây", show diễn "Vũ điệu trên mây"…

Hành trình ấn tượng từ một vùng đất nghèo trải nghiệm, trở thành thủ phủ du lịch Tây Bắc của Sa Pa

Hai năm liên tiếp 2019 - 2020, Sa Pa từ một vùng đất nghèo trải nghiệm trở thành thủ phủ du lịch Tây Bắc với Sun World Fansipan Legend được vinh danh là "Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới năm 2019", mang về niềm tự hào lớn cho không chỉ ngành du lịch Lào Cai mà cho cả ngành du lịch Việt. Chỉ riêng quý 1 vừa qua, Lào Cai đã hút đến 2 triệu lượt, tăng đến 316% so với cùng kỳ năm 2022.

Đi xa hơn về miền Nam, Phú Quốc của hơn 10 năm về trước là một hòn đảo hoang sơ, thậm chí có phần hẻo lánh, chỉ được biết đến nhiều nhất với nhà tù mang chứng tích chiến tranh hay những thùng nước mắm khổng lồ.

Mang vẻ đẹp sánh ngang với các thiên đường nổi tiếng trên thế giới như Maldives hay Bali, nhưng Phú Quốc chỉ thực sự "bừng tỉnh" khi được đầu tư trở thành một thiên đường vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng với các resort sang trọng nhất châu lục được giới siêu giàu trên thế giới ưa chuộng như J.W Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc, New World Phu Quoc Resort hay các khu vui chơi đẳng cấp như Sun World Phu Quoc, công viên nước Aquatopia…

Đặc biệt, Phú Quốc đang được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của thế giới khi được Tập đoàn Sun Group đầu tư những công trình mang tính biểu tượng như cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới, Thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town đầy tính nghệ thuật, hay cầu Hôn - cây cầu đẹp như một tác phẩm điêu khắc khổng lồ trên mặt biển…

Có thể thấy, Đà Nẵng, Phú Quốc, Sa Pa và rất nhiều điểm đến nổi tiếng khác tại Việt Nam như Nha Trang, Quảng Ninh… đang có sự thăng hạng mạnh mẽ không chỉ trên đấu trường nội địa, mà còn dần ghi danh trên bản đồ du lịch thế giới. Chính những sản phẩm du lịch được đầu tư đồng bộ đã tạo thành hệ sinh thái "all in one" mang tới trải nghiệm đa dạng, có thể chiều lòng mọi nhóm khách hàng, qua đó làm thay đổi hình ảnh du lịch Việt trước đây.

Thị trấn Hoàng Hôn ở Phú Quốc đang tiếp nối cầu Vàng (Đà Nẵng), làm khuynh đảo giới truyền thông quốc tế

"Bộ sưu tập" những công trình định danh du lịch Việt

Hơn một thập kỷ trước, trong các thước phim giới thiệu về du lịch Việt phát hành trên cộng đồng quốc tế, hình ảnh "đinh" tạo nên vẻ đẹp "truly Việt Nam" không gì khác chính là vịnh Hạ Long. Song, du lịch Việt giờ đây không chỉ có vịnh di sản, mà còn đang sở hữu một "bộ sưu tập" những sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng, có thể đại diện cho hình ảnh của cả một vùng đất.

Ông Graham Cooke - Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập "Oscar của ngành du lịch" World Travel Awards nhận xét: "Bạn có thể thấy rất nhiều công trình nổi trội trên thế giới, ở Ả Rập Xê Út, ở Abu Dhabi, thậm chí ở châu Âu. Tôi nghĩ rằng Sunset Town (Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc) xứng đáng tranh hạng trong giải đấu "Premier League" của tất cả những công trình tinh hoa mang tính biểu tượng. Tôi nghĩ nó sẽ trở thành một điểm nhất định phải đến một lần trong đời của mọi du khách quốc tế".

Giống như hầu hết các điểm đến trên thế giới, Paris có tháp Eiffel, Luân Đôn có Big Ben và Tower Bridge, thì Việt Nam cũng đang định hình những công trình mang tính biểu tượng cho cả một vùng đất.

Nói đến Đà Nẵng, du khách quốc tế sẽ nhớ ngay đến Cầu Vàng - cây cầu nằm tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills do Sun Group kiến tạo từng là một hiện tượng toàn cầu khi được nhiều trang tin tức nổi tiếng như Times, CNN, The Guardian ca ngợi là cầu đi bộ nổi tiếng nhất thế giới, dẫn đầu trong top 10 kỳ quan mới của thế giới do tờ Daily Mail (Anh) công bố năm 2021. Kể từ khi cầu Vàng ra mắt, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng vọt. Chỉ riêng quý 1/2019 đã có 27 đường bay quốc tế đến Đà Nẵng, 9 đường bay nội địa với tổng cộng 368 chuyến/tuần.

Việt Nam đang sở hữu một "bộ sưu tập" những công trình đẳng cấp thế giới

Tới đây, khi nhắc đến Phú Quốc, thế giới sẽ nghĩ ngay đến cầu Hôn - cây cầu "dậy sóng" truyền thông Ý ngay từ khi mới hình thành ý tưởng. Ông Graham Cooke đã không ngớt lời ca ngợi cây cầu mang kiến trúc đẹp như một tác phẩm nghệ thuật này: "Cầu Hôn là một công trình mang tính biểu tượng. Bạn có thể nghĩ đến tất cả những cây cầu nổi tiếng trên thế giới, Golden Gate Bridge ở San Francisco, Tower Bridge ở Luân Đôn. Tôi hình dung trong 100 năm tới, cầu Hôn sẽ trở thành một điểm đến biểu tượng. Phải nói, Sun Group thực sự đi đầu trong việc xây dựng các công trình biểu tượng, và cầu Hôn là một ví dụ về tư duy cầu tiến của Sun Group".

Khi hình dung về Việt Nam là điểm đến nghỉ dưỡng xa xỉ, thế giới sẽ không thể không nhắc đến InterContinental Danang Sun Peninsula Resort. Khu nghỉ dưỡng này đã tạo được một kỳ tích mà chưa có một khu nghỉ nào trên thế giới đạt được - 4 lần được World Travel Awards công nhận là Khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới. Nếu đây được xem là giải Oscar của ngành du lịch thế giới, thì khu nghỉ dưỡng được thiết kế bởi "phù thuỷ resort" lừng danh Bill Bensley đã 4 lần nâng tượng vàng Oscar, đưa Việt Nam trở thành một cái tên sáng chói trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng xa xỉ thế giới.

Có thể thấy, những sản phẩm du lịch độc đáo được kiến tạo một cách khác biệt và đẳng cấp đã giúp các điểm đến trở nên nổi tiếng và dần định danh du lịch Việt trên bản đồ quốc tế. Nói theo cách của Giám đốc Marketing Giải thưởng World Luxury Hotel Awards - "cầu Vàng là một điểm phải đến trước khi chết", thì Việt Nam đang dần trở thành điểm sáng mới của thế giới, với không ít điểm đến phải tới ít nhất một lần trong đời dành cho bất cứ du khách quốc tế nào.

Trong nỗ lực trở lại thời kỳ hoàng kim của ngành du lịch như thời điểm trước Covid-19, những tập đoàn kinh tế lớn như Sun Group đang không ngừng bồi đắp sức hấp dẫn cho các điểm đến quen thuộc bằng cách bổ sung các sản phẩm du lịch mới mẻ, độc đáo.

Núi Bà Đen (Tây Ninh) không chỉ hút khách bằng sự linh thiêng và cảnh quan vốn có mà còn hấp dẫn hơn nhờ hệ thống cáp treo hiện đại giúp du khách đi lại dễ dàng, cùng hệ thống các công trình Phật giáo đặc sắc trên đỉnh núi. Sầm Sơn (Thanh Hóa) mang diện mạo mới nhờ quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội lớn nhất Việt Nam, show trình diễn nhạc nước hiện đại lần đầu tiên xuất hiện… xóa bỏ hình ảnh du lịch bình dân, mùa vụ năm xưa.

Hành trình "làm đẹp những vùng đất" của Sun Group sẽ còn tiếp diễn. Du khách sẽ tiếp tục được trải nghiệm rất nhiều sản phẩm du lịch mới mẻ trên những vùng đất khắp ba miền. Và, vị thế của du lịch Việt Nam sẽ còn tiếp tục thăng hạng.