Cùng đi có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN; các ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các ủy viên Ban Bí thư, ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang và Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển VN, Biên phòng VN, Quân khu 9…

Hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn của Cà Mau

Sáng 19.11 tại đảo Hòn Khoai, sau khi đi kiểm tra tình hình triển khai 2 dự án (tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai) do Quân chủng Hải quân và Binh đoàn 12 thực hiện và nghe báo cáo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao trong thời gian rất ngắn sau hợp nhất, Cà Mau đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện. Tổng Bí thư nhấn mạnh xây dựng đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai sẽ góp phần hình thành nên một "hệ sinh thái" hạ tầng hoàn chỉnh để hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn của Cà Mau - vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, mở ra tầm nhìn mới cho phát triển lục địa cực Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm tại đảo Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau) Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư chỉ rõ, xây dựng tuyến đường ra đảo và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, về mặt quốc phòng, an ninh, sẽ phát huy vai trò chiến lược của đảo trong bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam và hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Về mặt kinh tế, Hòn Khoai sẽ là điểm kết nối quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL, giảm chi phí vận chuyển, logistics, giảm tải cho hệ thống cảng ở TP.HCM và khu vực Đông Nam bộ, đưa nông sản, thủy sản xuất khẩu ra thẳng tuyến hàng hải quốc tế, mở ra không gian phát triển mới cho Cà Mau, khai thác tối đa tiềm năng biển và khả năng phát triển kinh tế địa phương, tiếp tục thúc đẩy công nghiệp chế biến và dịch vụ logistics chất lượng cao, hình thành cửa ngõ giao thương quốc tế mới của Việt Nam.

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện Đề án phát triển Cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh, bám sát quy hoạch quốc gia, tính hiệu quả và khả năng nguồn lực; cần quy hoạch tốt vùng quân sự, vùng bán quân sự, vùng kinh tế và vùng sinh thái của cụm đảo Hòn Khoai để có phương hướng đầu tư đồng bộ như hạ tầng năng lượng, giao thông, viễn thông, công trình quân sự, công trình cảng nước sâu lưỡng dụng, nơi tránh trú bão… Từng bước hoàn chỉnh các tuyến kết nối các khu kinh tế, công nghiệp, đô thị, khu logistics cảng biển, các khu chức năng gắn với Cảng Hòn Khoai và Cảng hàng không Cà Mau.

Tổng Bí thư lưu ý, tuyến đường ra đảo và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai là công trình tiền đồn chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt cả về phát triển KT-XH lẫn quốc phòng - an ninh, cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và nhà thầu, tập trung cao nhất nguồn lực, bảo đảm công trình thi công đúng tiến độ, chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường và tuyệt đối an toàn.

Đối với công trình đảo Hòn Khoai, Tổng Bí thư đề nghị toàn bộ lực lượng trên công trường phải quán triệt tinh thần Hòn Khoai là trọng điểm chiến lược quốc gia; cảng biển và cầu vượt biển không chỉ phục vụ dân sinh - kinh tế, mà còn là tuyến trụ quốc phòng - an ninh ở cực Nam Tổ quốc. Vì vậy, tiến độ nơi đây là tiến độ của niềm tin nhân dân, uy tín Nhà nước và trách nhiệm với tương lai đất nước; không chậm một giờ, không lùi một bước, không để bất kỳ mắt xích nào làm trì trệ tiến độ chung.

Xây dựng Thổ Châu trở thành đặc khu biển đảo xanh - mạnh - bền vững

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác T.Ư đã đến thăm, làm việc tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư cho rằng đặc khu Thổ Châu vừa mới thành lập, đảo dân ít, sóng to, gió lớn, giao thông nối các đảo còn khó khăn nhưng chính nơi này lại là điểm tựa giữ bình yên cho cả vùng biển Tây Nam và biên cương Tổ quốc. Tổng Bí thư khẳng định để phát triển bền vững Thổ Châu, đời sống nhân dân tốt hơn, tỉnh An Giang cần phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan để xây dựng Quy hoạch phát triển bền vững đặc khu Thổ Châu gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh; tập trung hỗ trợ đặc khu Thổ Châu nghiên cứu khả thi xây dựng các khu dân cư ổn định, nâng cấp đường vòng đảo và các công trình giao thông khác; hoàn thiện dự án nguồn nước, nghiên cứu khả thi nguồn cung điện, viễn thông (có thể ngầm hóa đường biển kết nối từ bờ đặc khu Phú Quốc).

Tổng Bí thư đề nghị Bộ Quốc phòng tập trung củng cố thế trận phòng thủ biển - đảo; nghiên cứu khả thi xây dựng cảng hàng không lưỡng dụng, nghiên cứu khả thi nâng cấp 2 cảng cá lưỡng dụng phục vụ hậu cần nghề cá; xây dựng Thổ Châu trở thành điểm tựa chiến lược trong hệ thống phòng thủ Tây Nam.

Tổng Bí thư mong muốn toàn thể Đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Thổ Châu chung một lòng dựng xây một Thổ Châu mới, kinh tế vững vàng, sinh thái bền vững, quốc phòng kiên cố, an ninh bền vững; để nơi đây trở thành một đặc khu biển đảo xanh - mạnh - bền vững.

Nhân chuyến thăm, làm việc tại Thổ Châu, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà lưu niệm tượng Bác Hồ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu Thổ Châu; tặng quà cho 2 đơn vị: Trung đoàn 152 và Đồn biên phòng Thổ Châu. Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất; và các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Thổ Châu.