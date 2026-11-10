Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Kế hoạch số 423/KH-UBND về phát triển sản xuất, tiêu thụ hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045.

Quất ghép gỗ lũa ở thủ phủ Tứ Liên mang lại thu nhập cao cho người dân ẢNH: ĐÌNH HUY

Mục tiêu chung của kế hoạch hướng tới phát triển ngành hoa, cây cảnh Hà Nội trở thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị gia tăng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và chuyển đổi số, hình thành các chuỗi liên kết bền vững; gắn sản xuất với bảo tồn, phát huy giá trị các giống hoa, cây cảnh truyền thống, phát triển du lịch làng nghề và cảnh quan đô thị, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất và đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của Nhân dân Thủ đô.

Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, diện tích trồng hoa, cây cảnh đạt khoảng 4.500 ha, trong đó trồng hoa khoảng 3.000 ha, sản lượng khoảng 1,5 - 1,8 triệu cành/bông/năm.

Phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất hoa, cây cảnh giai đoạn 2027 - 2030 đạt trên 8%. Giá trị sản xuất hoa, cây cảnh năm 2030 đạt trên 10 nghìn tỉ đồng.

Đồng thời tăng cường công tác bảo tồn giống và phổ biến các tri thức bản địa, kỹ thuật cổ truyền trong trồng, chăm sóc của một số loại hoa, cây cảnh truyền thống, có giá trị kinh tế (sen Hồ Tây, quất Tứ Liên…). Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho khoảng 6.000 nông dân trực tiếp tham gia sản xuất hoa, cây cảnh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, thành phố phát triển các vùng sản xuất hoa, cây cảnh theo hướng tập trung, quy mô phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; gắn với Quy hoạch thủ đô, nhu cầu thị trường và định hướng phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái…

Đồng thời, định kỳ tổ chức Festival Hoa - Cây cảnh thủ đô, hội chợ chuyên ngành và triển lãm phù hợp nhằm thúc đẩy kết nối cung - cầu. Mở rộng kênh tiêu thụ thông qua thương mại điện tử, livestream và các nền tảng giao dịch trực tuyến.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và môi trường Hà Nội