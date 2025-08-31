Phát video YouTube trên màn hình khóa không cần tài khoản Premium

Tính năng này hiện có sẵn cho tất cả mọi người, yêu cầu người dùng tải xuống phiên bản Microsoft Edge Canary và thực hiện một số bước thiết lập, bao gồm việc kích hoạt "khóa đặc biệt". Quan trọng hơn, nó cho phép người dùng phát video YouTube ở chế độ nền mà không cần phải đăng ký YouTube Premium.

Microsoft Edge có thể giúp phát video YouTube trên nền mà không cần tài khoản trả phí ẢNH: ANDROID CENTRAL

Quá trình thử nghiệm tính năng này với nhiều video khác nhau cho thấy hoạt động phát video nền làm việc hiệu quả ngay cả khi người dùng chuyển sang các tab khác, mở ứng dụng khác hoặc khi khóa điện thoại.

Mặc dù việc phát video YouTube khi điện thoại bị khóa không phải là điều mới mẻ, nhưng Google thường xuyên khắc phục các lỗ hổng và giải pháp thay thế. Việc có tùy chọn này trong Microsoft Edge chắc chắn là một điều thú vị.

Ở thời điểm hiện tại, tính năng này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên có thể gặp phải một số lỗi. Tuy nhiên, quá trình thử nghiệm cho thấy nó hoạt động khá tốt. Âm nhạc, podcast và các nội dung khác vẫn tiếp tục phát ngay cả khi màn hình tắt hoặc khóa thiết bị. Biểu ngữ phương tiện trên điện thoại cũng hiển thị đúng hình ảnh minh họa cho bất kỳ video nào đang phát ở chế độ nền.

Cách phát video YouTube trên nền bằng Microsoft Edge

Các bước thực hiện với Microsoft Edge Canary ẢNH: WINDOWS CENTRAL

Tải xuống Microsoft Edge Canary cho Android từ Google Play Store.

Mở Edge Canary.

Điều hướng đến edge://flags trên thanh điều hướng, tìm kiếm "background".

Nhấn vào hộp bên dưới Video Background Play và chuyển cài đặt thành trạng thái Enabled.

Làm theo lời nhắc để khởi động lại Microsoft Edge Canary.

Nếu video trên Microsoft Edge vẫn dừng phát khi người dùng chuyển sang tab khác hoặc chuyển đổi ứng dụng, hãy đảm bảo trình duyệt Edge đã bật tính năng phát lại nền. Lưu ý rằng đây là cài đặt khác với thao tác bật "flag" nói trên.

Điều chỉnh thiết lập cho Microsoft Edge ẢNH: WINDOWS CENTRAL

Mở Microsoft Edge Canary.

Vào menu ba dấu gạch ngang và chạm vào Settings.

Cuộn xuống và chọn Site Settings > Background video playback.

Sau đó bật tùy chọn này.

Hy vọng Microsoft sẽ đơn giản hóa quy trình này thành thiết lập duy nhất.