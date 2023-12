Phẫu thuật nội soi lấy bệnh phẩm ung thư đại tràng qua đường tự nhiên

Bệnh nhân (BN) là bà P.T.N (73 tuổi), nhập viện do đại tiện phân nhầy máu. BN có khối u ác tính đoạn cuối đại tràng sigmoid, đã thâm nhiễm lớp mỡ lân cận và gan trái có khối di căn kích thước 1,5 cm.



Các BS BV Ung bướu Hà Nội ứng dụng kỹ thuật NOSE phẫu thuật cho BN ung thư đại trực tràng di căn P.Linh

Các bác sĩ đã ứng dụng kỹ thuật NOSE thực hiện phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng, vét hạch rộng rãi và cắt hạ phân thùy 2 gan trái, đồng thời lấy bệnh phẩm qua đường tự nhiên (đường âm đạo). Ca mổ diễn ra trong 180 phút, BN sau mổ gần như không đau; 6 giờ sau mổ BN có thể ngồi dậy; được hướng dẫn tập đi, phục hồi chức năng sau mổ 24 giờ.

Bác sĩ Lê Văn Thành, Phó giám đốc, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, cho biết kỹ thuật này nhiều ưu điểm cho BN như: hạn chế tình trạng co kéo ruột, dễ dàng kiểm soát chiều nhu động ruột, mạc treo và đánh giá tình trạng miệng nối trong quá trình nội soi, nhưng đòi hỏi kinh nghiệm của phẫu thuật viên… So với phẫu thuật nội soi thông thường, NOSE giảm đau sau mổ tốt hơn, vận động sau mổ và phục hồi sớm hơn, BN gần như không có sẹo mổ, do đó đảm bảo tính thẩm mỹ hơn.