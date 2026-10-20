    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Tư vấn trực tuyến

    Live Phẫu thuật phụ khoa ít xâm lấn: Không đau, ít sẹo, phục hồi nhanh

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na
    Robot Da Vinci Xi mở ra lựa chọn phẫu thuật ít xâm lấn trong điều trị bệnh lý phụ khoa, kể cả những ca phức tạp cần thao tác tinh tế tại vị trí khó tiếp cận, giúp người bệnh hồi phục thuận lợi hơn.

    Robot Da Vinci Xi có thể được ứng dụng trong phẫu thuật các bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, sa tạng chậu và một số bệnh ung thư phụ khoa. Với hình ảnh 3D phóng đại cùng cánh tay robot linh hoạt, hỗ trợ bác sĩ thao tác tại những vị trí khó tiếp cận, đặc biệt trong các ca phẫu thuật phức tạp.

    20 giờ thứ ba, ngày 20.10.2026, BVĐK Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn: "Phẫu thuật phụ khoa ít xâm lấn: không đau, ít sẹo, xuất viện sau 24 giờ", với các chuyên gia của Trung tâm Sản Phụ khoa: BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi; ThS-BSNT Nguyễn Thị Thanh Tâm và BSNT.CKII Phan Thế Thi.

    Chương trình được phát sóng trên Website thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

    Bạn đọc theo dõi chương trình tại đây hoặc qua hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM), 028.7102.6789 - 093.180.6858 (Quận 7) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN).

    Khám phá thêm chủ đề

    phẫu thuật Phẫu thuật phụ khoa ít xâm lấn phục hồi nhanh Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Tư vấn trực tuyến Phẫu thuật phụ khoa Tư vấn sức khỏe robot da Vinci Xi

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận