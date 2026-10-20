Robot Da Vinci Xi có thể được ứng dụng trong phẫu thuật các bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, sa tạng chậu và một số bệnh ung thư phụ khoa. Với hình ảnh 3D phóng đại cùng cánh tay robot linh hoạt, hỗ trợ bác sĩ thao tác tại những vị trí khó tiếp cận, đặc biệt trong các ca phẫu thuật phức tạp.

20 giờ thứ ba, ngày 20.10.2026, BVĐK Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn: "Phẫu thuật phụ khoa ít xâm lấn: không đau, ít sẹo, xuất viện sau 24 giờ", với các chuyên gia của Trung tâm Sản Phụ khoa: BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi; ThS-BSNT Nguyễn Thị Thanh Tâm và BSNT.CKII Phan Thế Thi.

Chương trình được phát sóng trên Website thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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