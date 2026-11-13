Phẫu thuật tách rời cặp song sinh 40 ngày tuổi dính liền lưng dưới

Báo The Independent ngày 12.11 đưa tin ca phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Phụ sản và Nhi khoa Sabah (Malaysia). Theo thông báo được đưa ra tuần này, các bác sĩ đã thực hiện ca mổ vào ngày 17.9. Hiện 2 bé vẫn đang được theo dõi chặt chẽ và được chăm sóc đặc biệt.

Hai bệnh nhi sinh non và mắc phải tình trạng dính liền thân hiếm gặp mang tên pygopagus. Các bé bị dính liền ở mặt lưng, gồm phần cột sống thắt lưng, xương cùng và xương chậu.

Bệnh viện Phụ sản và Nhi khoa Sabah ở Malaysia ẢNH: TRANG FACEBOOK BỆNH VIỆN SABAH

Theo kế hoạch ban đầu, Bệnh viện Sabah dự định phẫu thuật khi 2 bệnh nhi đạt 4-6 tháng tuổi. Tuy nhiên, một trong 2 bé bắt đầu cần hỗ trợ hô hấp tích cực trong lồng ấp, buộc các bác sĩ phải đẩy nhanh quyết định. Sau khi đánh giá những rủi ro và căng thẳng sinh lý, đội ngũ y tế đã quyết định tiến hành phân tách sớm hơn dự kiến.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ nhi khoa đã tách hệ tiêu hóa và hệ tiết niệu dùng chung của cặp song sinh, sau đó tái tạo lại sàn chậu, tạo hậu môn cùng đường tiết niệu riêng biệt cho từng bé. Cùng lúc, các chuyên gia phẫu thuật thần kinh tiến hành lập bản đồ dây thần kinh và phân tách quanh khu vực xương cùng nhằm bảo vệ chức năng tủy sống, duy trì khả năng vận động cho đôi chân.

Đại diện Bệnh viện Sabah nhấn mạnh thành công của ca phẫu thuật phức tạp này là minh chứng cho năng lực lâm sàng xuất sắc và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ địa phương. Trước đó vào tháng 7, Bệnh viện Sabah cũng đã tách rời thành công một cặp bé gái song sinh dính liền sinh non bị dị tật tim và thận.