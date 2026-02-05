Phẫu thuật tạo hình vóc dáng: Đừng nhầm lẫn hút mỡ là giảm cân

BS.CKI Võ Duy Anh, chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi chức năng TP.HCM, chia sẻ những khuyến cáo quan trọng giúp người dân tiếp cận phương pháp hút mỡ an toàn và hiệu quả.

Hút mỡ không phải là giải pháp giảm béo

"Nhiều người hiểu lầm rằng hút mỡ bụng là phương pháp giảm cân nhanh chóng. Thực tế, đây là thủ thuật tạo hình dành cho người có mỡ thừa khu trú, chỉ số BMI dưới 25 kg/m². Người béo phì độ 2 với BMI từ 30 kg/m² trở lên không nên thực hiện thủ thuật này vì không mang lại hiệu quả mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm", BS Anh nhấn mạnh.

Theo BS Anh, hút mỡ chỉ phù hợp với người có thể trạng tốt, sức khỏe ổn định, có mỡ tích tụ cục bộ ở vùng bụng, hông hay đùi mà chế độ ăn uống và tập luyện không cải thiện được.

Ai không nên hút mỡ bụng?

Danh sách chống chỉ định tuyệt đối bao gồm những người mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường, lupus ban đỏ, viêm khớp, suy giảm miễn dịch. Đặc biệt, những người đang trong quá trình điều trị tình trạng cấp tính như sốt, sưng viêm, đau cũng cần hoãn can thiệp.

"Trước khi quyết định hút mỡ, chị em cần thực hiện đầy đủ các xét nghiệm máu, miễn dịch, chụp X-quang tim phổi, siêu âm vùng bụng để đánh giá sức khỏe tổng thể. Việc kiểm tra kỹ lưỡng này không chỉ đảm bảo an toàn cho ca phẫu thuật mà còn giúp phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn", BS Duy Anh khuyến cáo.

Sử dụng áp lực bằng tia nước - Công nghệ hút mỡ ít xâm lấn

Trong số các phương pháp hút mỡ hiện đại, Sử dụng áp lực bằng tia nước đang được các chuyên gia đánh giá cao về độ an toàn. Khác với phương pháp truyền thống, tia nước hình quạt với áp lực được điều chỉnh chính xác để bóc tách nhẹ nhàng các tế bào mô mỡ.

"Cơ chế tách mỡ bằng tia nước giúp bảo vệ tối đa mạch máu, dây thần kinh và mô liên kết xung quanh. Điều này mang lại ba ưu điểm: giảm thiểu sưng tím và đau đớn, rút ngắn thời gian hồi phục, đồng thời bảo tồn tỷ lệ mỡ sống cao lên đến khoảng 90% - lý tưởng cho các ca cần tái cấy mỡ tự thân", BS Anh giải thích.

Công nghệ này còn cho phép loại bỏ mỡ thừa chính xác sau một lần can thiệp, giảm nguy cơ phải phẫu thuật lại do kết quả không đạt yêu cầu.

Hành trình duy trì vóc dáng sau phẫu thuật

Giai đoạn phục hồi đòi hỏi sự kỷ luật cao. Chị em cần mặc đai định hình theo chỉ định, tuân thủ đơn thuốc và tái khám đúng lịch hẹn. Thời gian hồi phục hoàn toàn có thể kéo dài vài tháng tùy theo thể tích mỡ đã hút và cơ địa từng người.

"Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường như sốt cao, sưng đau tăng, chảy dịch bất thường từ vết mổ, chị em cần đến bệnh viện ngay lập tức để được xử trí kịp thời", BS Duy Anh lưu ý.

Về lâu dài, để duy trì vóc dáng sau hút mỡ, BS Anh khuyên chị em nên xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học với ưu tiên protein, chất xơ và chất béo lành mạnh, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán và đồ ngọt. Đồng thời duy trì tập luyện tối thiểu 150 phút mỗi tuần ở cường độ vừa phải thông qua các hoạt động như đi bộ, chạy bộ, bơi lội hay aerobic.

Nguy cơ từ việc chọn nhầm cơ sở và bác sĩ

Thực trạng đáng lo ngại hiện nay là nhiều cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép, người thực hiện không có chuyên môn sâu về phẫu thuật tạo hình. BS Anh cảnh báo: "Hút mỡ là thủ thuật phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao và kinh nghiệm lâm sàng. Chỉ bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình mới có đủ năng lực đánh giá chính xác vấn đề, lựa chọn phương pháp phù hợp và xử lý các biến chứng có thể xảy ra".

Chị em cần đặc biệt lưu ý: Hút mỡ bụng là phẫu thuật phức tạp, chỉ được thực hiện tại bệnh viện có đầy đủ giấy phép hoạt động, trang thiết bị hiện đại và phòng mổ vô khuẩn đạt tiêu chuẩn. Các phòng khám thẩm mỹ không được cấp phép thực hiện dịch vụ này.

Lựa chọn đúng đắn cho hành trình làm đẹp an toàn

Hút mỡ bụng, đặc biệt bằng công nghệ Body Jet, là giải pháp tạo hình hiệu quả khi được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm, tại cơ sở y tế uy tín. Tuy nhiên, thành công của thủ thuật không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật mà còn ở sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước phẫu thuật và cam kết duy trì lối sống lành mạnh sau đó.

"Người dân cần trang bị kiến thức đúng đắn về hút mỡ, tránh những quan niệm sai lầm có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Hãy tìm đến tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình để có hành trình làm đẹp an toàn và bền vững nhất", BS.CKI Anh nhấn mạnh.