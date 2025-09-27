Phẫu thuật thẩm mỹ nên hay không nên? Làm gì trước quyết định thay đổi bản thân?

Dù là thẩm mỹ bằng cách thức nào đi chăng nữa, một khi đã chọn đúng nơi, làm đúng phương pháp thì có một điều không thể phủ nhận chính là hiệu quả mang lại, nhan sắc được thăng hạng, từ đó phụ nữ thấy tự tin và thành công hơn. Thế nhưng đã là thẩm mỹ chắc chắn có rủi ro nhất định, điều này là không thể tránh khỏi, khó lường trước và phụ thuộc rất nhiều yếu tố như kinh nghiệm của bác sĩ (ra chỉ định có đúng hay không).

Kỹ thuật có được thực hiện hoàn hảo hay không bởi nếu kỹ thuật không được thực hiện hoàn hảo có thể xâm lấn làm tổn thương những tổ chức xung quanh như mạch máu, thần kinh... dẫn đến nhiều biến chứng. Nhẹ thì nhiễm trùng, hoại tử nặng thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Yếu tố nữa là cơ sở thực hiện PTTM có đảm bảo đúng các tiêu chuẩn về vô trùng, các trang thiết bị, đội ngũ kỹ thuật viên có được đào tạo bài bản hay không... Tóm lại những nơi nào có phẫu thuật viên có kinh nghiệm, đội ngũ lành nghề, có cơ sở vật chất tốt thì tỉ lệ thành công cao, hạn chế tối đa được những rủi ro, tai biến khi PTTM.

Ngược lại những cơ sở nào mà trình độ của phẫu thuật viên còn non kém, cơ sở vật chất không đảm bảo, vì lợi nhuận vẫn tiến hành PTTM thì rủi ro sẽ nhiều hơn. "Đáng nói là khi gặp rủi ro, việc sửa chữa lỗi do thẩm mỹ hỏng sẽ phức tạp gấp nhiều lần so với thẩm mỹ ban đầu. Chưa kể khách hàng sẽ phải chịu những đau đớn trên cơ thể, tốn kém về tiền bạc mà kết quả nhận được sau khi sửa chữa cũng không như thẩm mỹ lần đầu, nhiều trường hợp cũng không can thiệp được." Bác sĩ Dương Văn Tươi chia sẻ.

Có thể nói PTTM hiện tại ở Việt Nam là một bức tranh nhiều màu sắc, điều này khiến khách hàng rất hoang mang và băn khoăn trước quyết định có nên PTTM hay không?

Phẫu thuật thẩm mỹ: Giải pháp nâng tầm nhan sắc hay nỗi trăn trở của phái đẹp?

Bên cạnh những thay đổi tích cực sau PTTM thì cũng tồn tại những điều không như ý dù đã được thực hiện đúng kỹ thuật. Chẳng hạn như muốn mắt phải to hơn, tròn hơn hơn nhưng cấu trúc mí mắt có giới hạn nên phẫu thuật viên không thể làm to hơn được. Thích một dáng ngực phải to, phải sexy, khe phải khít nhưng cấu trúc khung xương ban đầu bị gồ lên, hoặc lõm sâu xuống, dáng ngực chìa ra ngoài thì có làm kiểu gì khe cũng không khít được… Đánh giá về kỹ thuật thực hiện tuy không có gì sai sót, không có biến chứng nhưng vì không được như mong muốn, không được như hình mẫu nên khách hàng thường không thỏa mãn, tâm lý nặng nề.

"Tôi luôn nói với khách hàng rằng đừng lấy một hình mẫu để thẩm mỹ theo, đừng bắt mình hay bác sĩ PHẢI làm cho em như thế này PHẢI như thế kia, thay vào đó mỗi khách hàng NÊN hiểu rằng chúng ta là 1, cơ thể chúng ta là duy nhất, các đường nét trên gương mặt hay vóc dáng chúng ta cũng không giống ai, vì vậy không thể bắt chước mà chỉ NÊN thẩm mỹ sao cho hài hòa nhất, tốt đẹp nhất với chúng ta của hiện tại. Hiện tại có khuyết điểm, thẩm mỹ xong khắc phục được khuyết điểm đó 7-8 phần như vậy là đã thành công lắm rồi." Bác sĩ Dương Văn Tươi - Giám Đốc Bệnh Viện Thẩm Mỹ Saigon Young chia sẻ.

BVTM Saigon Young - hành trình chạm tới phiên bản rực rỡ nhất của phụ nữ Việt

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Saigon Young là một trong những bệnh viện chuyên khoa uy tín trên cả nước, được cấp phép, nơi có đội ngũ bác sỹ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, dày dặn kinh nghiệm. Đặc biệt là sự có mặt của bác sĩ Dương Văn Tươi - người có hơn 10 năm kinh nghiệm, là một trong những bác sĩ hiếm hoi ở Việt Nam thành công với kỹ thuật mổ "ít xâm lấn, ít chảy máu". Tại Bệnh Viện, chúng tôi ưu tiên hành đầu là sự an toàn của khách hàng, các dịch vụ được các bác sĩ lành nghề thực hiện giúp đạt được kết quả thẩm mỹ hài hòa, phù hợp và bền vững. Việc thẩm mỹ ở một bệnh viên uy tín có thể tránh được những rủi ro không đáng có, đồng thời bảo vệ sức khỏe và đem lại sự an tâm cho khách hàng.

Hơn thế nữa, Saigon Young luôn chú trọng đầu tư về công nghệ và trang thiết bị hiện đại như hệ thống phòng mổ vô trùng 1 chiều, công nghệ làm lành vết thương nhanh,… Nhất là quy trình chăm sóc hậu phẫu 1:1, 24/24, mỗi khách hàng đều có 1 y tá theo sát chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất… Tất cả, đã xây dựng nên một không gian chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp đẳng cấp và tiện nghi đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Đúng như bác sĩ Dương Văn Tươi khẳng định: "Bằng việc rèn luyện nâng cao chuyên môn trường kỳ, cập nhật xu hướng làm đẹp trên Thế Giới, sở hữu dàn công nghệ tiên tiến, bệnh viện Saigon Young tự tin có thể vươn tới đẳng cấp khu vực, không hề thua kém các nước phát triển như Singapore, Thái Lan hay Hàn Quốc trong lĩnh vực thẩm mỹ."

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Saigon Young luôn mong muốn đem lại cho khách hàng kết quả tốt nhất, đặt an toàn của khách hàng lên hàng đầu. Hãy nên lựa chọn đúng cơ sở uy tín, đúng bác sĩ giỏi. Đừng vì ham giá rẻ để phải trả giá quá đắt và để lại nhiều nuối tiếc cho bản thân.

