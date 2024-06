Phẫu thuật thành công ca u xơ tử cung dính phức tạp, biến chứng nguy hiểm

Ngày 18.6 thông tin từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một trường hợp u xơ tử cung dính phức tạp, nhiều biến chứng.

Ê kíp của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long phẫu thuật cho nữ bệnh nhân NAM LONG

Theo đó, ngày 7.6, bệnh nhân Đ.T.T.N (36 tuổi) vào viện với tình trạng rong huyết kéo dài kèm đau bụng vùng hạ vị. Sau khi được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán: đa u xơ tử cung và được chỉ định phẫu thuật cắt tử cung.

Theo BS.CK2 Trần Mỹ Dung, Phó trưởng khoa Sản, phẫu thuật viên chính, đây là trường hợp đa u xơ tử cung dính rất phức tạp. Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp phẫu thuật đánh giá tử cung to, nhiều khối u xơ dính vào các cấu trúc khác: trực tràng, đại tràng, hồi tràng, bàng quang,… Các bác sĩ đã tiến hành gỡ dính, tách tử cung ra khỏi các cấu trúc khác, cắt trọn tử cung với nhiều khối u xơ, không làm tổn thương đến cơ quan khác.

Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn, vết mổ khô, vận động tốt, tiêu tiểu tự chủ...

Khối u xơ có kích thước lớn được bóc tách thành công NAM LONG

Cũng theo Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, trước đó, bệnh viện đã nhiều lần phẫu thuật thành công những trường hợp u xơ tử cung dính phức tạp, nhiều biến chứng, u xơ kích thước cực lớn, nặng hơn 5.500 gram…

Chia sẻ thêm về bệnh lý trên, BS.CK2 Trần Mỹ Dung cho biết, đa u xơ tử cung to có tính chất nguy hiểm, gây rong huyết kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu máu, suy kiệt và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác. Mặt khác, khối u xơ dính vào các cấu trúc khác trong ổ bụng làm ảnh hưởng đến chức năng sinh lý bình thường của cơ thể đồng thời dễ tổn thương trong quá trình phẫu thuật nếu không được xử trí khéo léo và kịp thời. BS Dung cũng khuyến cáo, phụ nữ trong và sau độ tuổi sinh sản cần khám phụ khoa định kỳ để sớm phát hiện tình trạng bệnh, can thiệp kịp thời để giảm tối thiểu biến chứng do bệnh gây ra và tăng cường bảo vệ sức khỏe bản thân.