Phẫu thuật treo sa trễ dùng miếng dán silicone nào để da phẳng như chưa dao kéo?

Sau những cuộc phẫu thuật xâm lấn, đặc biệt là nâng ngực hay treo sa trễ (Mastopexy), điều mà khách hàng luôn trăn trở chính là vết sẹo sẽ trông như thế nào? Và một ca phẫu thuật treo sa trễ thành công không chỉ dừng lại ở phom dáng ngực cân đối. Mà còn ở việc xử lý những đường khâu, vốn được ví như những "chứng tích" của thời gian và dao kéo. Để đạt được độ thẩm mỹ cao, việc chăm sóc hậu phẫu với miếng dán ép sẹo silicone y tế là bước đi chiến lược nhất định không thể bỏ qua.

Miếng dán ép sẹo silicone phẫu thuật treo sa trễ là gì?

Trong y học thẩm mỹ, miếng dán ép sẹo silicone là một tấm màng mỏng, mềm mại, được làm từ 100% silicone y tế cao cấp. Khác với các loại băng dán thông thường, sản phẩm này được thiết kế chuyên biệt để đặt trực tiếp lên các vết thương đã khép miệng nhằm mục đích quản lý và giúp ngăn ngừa sẹo xấu.

Đối với phẫu thuật treo sa trễ - vốn thường để lại các đường sẹo dài hình mỏ neo, hình chữ T ngược hoặc quanh quầng vú. Miếng dán sẹo silicone đóng vai trò như một "lớp da thứ hai". Nó ôm sát vào đường mổ, tạo ra một môi trường bán kín, giúp ổn định vùng da bị tổn thương mà vẫn đảm bảo độ thông thoáng cần thiết cho quá trình trao đổi oxy.

Nhiều nghiên cứu da liễu cho thấy silicone y khoa hiện được xem là "tiêu chuẩn vàng" trong hỗ trợ ngừa và cải thiện sẹo phẫu thuật. Đây cũng là phương pháp không xâm lấn được ứng dụng rộng rãi tại các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ lớn trên thế giới.

Đặc biệt với phẫu thuật treo sa trễ, vùng da ngực thường xuyên chuyển động khi đi lại, nằm ngủ hoặc vận động. Vì vậy, việc sử dụng miếng dán silicone chuyên biệt cho vùng ngực sẽ giúp cố định tốt hơn, tăng hiệu quả hỗ trợ làm mờ sẹo và cải thiện tính thẩm mỹ sau phẫu thuật.

Miếng dán sẹo silicone sau phẫu thuật treo sa trễ có thật sự mang lại hiệu quả như chuyên gia nhận định?

Nhiều chị em đặt câu hỏi, liệu một miếng dán mỏng manh có thể làm mờ được sẹo lồi, sẹo phì đại?" Câu trả lời từ các chuyên gia thẩm mỹ luôn là có nếu đó là silicone y tế chuẩn y khoa. Hiệu quả của miếng dán silicone trong việc xử lý sẹo sau phẫu thuật treo sa trễ dựa trên ba cơ chế:

Bảo vệ và kháng khuẩn: Lớp silicone bảo vệ vết sẹo khỏi các tác động ma sát từ áo định hình hoặc quần áo. Đồng thời, chúng giúp ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập, từ đó hỗ trợ vết thương mau lành và giảm tình trạng thâm đỏ.

Hydrat hóa (Giữ ẩm sâu): Silicone tạo ra lớp màng ngăn chặn sự mất nước qua da (TEWL). Khi vùng sẹo được cấp ẩm tối ưu, cơ thể sẽ nhận tín hiệu ngừng sản sinh collagen quá mức, là nguyên nhân chính gây ra sẹo lồi và sẹo phì đại.

Tạo áp lực nhẹ nhàng: Miếng dán silicone sau phẫu thuật treo sa trễ sẽ ép sát vào bề mặt sẹo, giúp dàn trải các sợi collagen theo đúng cấu trúc phẳng của bề mặt da, thay vì để chúng xếp chồng chéo lên nhau tạo thành khối lồi.

Thực tế lâm sàng cho thấy, những người sử dụng miếng dán silicone sớm ngay khi vết mổ lành thương có tỷ lệ sẹo phẳng và mờ màu cao hơn so với những người chỉ sử dụng kem bôi hoặc để sẹo tự lành.

Phẫu thuật treo sa trễ nên dùng miếng dán silicone nào để da phẳng như chưa từng dao kéo?

Trong số các dòng silicone hỗ trợ sẹo hậu phẫu hiện nay, Scar FX Silicone Sheeting với dạng kích thước chuyên biệt cho phẫu thuật treo sa trễ là Breast Piece. Đây là dòng sản phẩm nổi bật đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin đến từ nước Mỹ. Nếu các bạn đang tìm kiếm một sản phẩm giúp mờ sẹo vùng ngực sau phẫu thuật, thì Scar FX Silicone Sheeting chính là cái tên được các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu thế giới tin dùng.

Rejuvaskin là thương hiệu dược mỹ phẩm uy tín từ Mỹ với hơn 38 năm tiên phong trong lĩnh vực quản lý sẹo, hỗ trợ làm lành tổn thương và phục hồi hàng rào bảo vệ da. Thương hiệu khẳng định vị thế nhờ các công thức đột phá kết hợp giữa silicone y tế cao cấp, các chất chống oxy hóa mạnh mẽ và peptide tái tạo tế bào, mang lại cơ chế tác động sâu ở cấp độ phân tử.

Trải qua các kiểm định lâm sàng nghiêm ngặt về độ an toàn và hiệu quả, các dòng sản phẩm của Rejuvaskin được các chuyên gia tại nhiều quốc gia tin dùng trong phác đồ điều trị da liễu chuyên sâu. Đây chính là giải pháp y khoa chuẩn xác giúp khôi phục sức khỏe làn da một cách bền vững.

Miếng dán sẹo sau phẫu thuật treo sa trễ Scar FX Silicone Sheeting với thành phần 100% silicone y tế cao cấp được xem là "trợ thủ phục hồi" không thể thiếu giúp vết mổ nhanh ổn định và hạn chế hình thành sẹo xấu. Với công nghệ silicone y khoa tiên tiến, giúp tạo môi trường hydrat hóa lý tưởng giúp cố định mô sẹo, duy trì độ ẩm cần thiết và hạn chế tình trạng tăng sinh collagen quá mức - nguyên nhân khiến sẹo lồi, sẹo phì đại ngày càng to và cứng hơn.

Không chỉ hỗ trợ làm mềm, làm mờ sẹo theo thời gian, miếng dán còn giúp vùng da tổn thương được "thở" tự nhiên, sạch thoáng và hạn chế nguy cơ viêm nhiễm dù tiếp xúc với oxy bên ngoài. Kiên trì sử dụng sau khoảng 4 - 8 tuần sẽ thấy kết quả rõ rệt; không chỉ hỗ trợ ngăn ngừa sẹo mới hình thành mà còn làm giúp mờ sẹo lồi, sẹo phì đại.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/tam-dan-tri-seo-scar-fx.html

Thiết kế mềm dẻo, bám chắc nhưng an toàn cho nhiều loại da giúp sản phẩm phù hợp sử dụng ở nhiều vị trí trên cơ thể, mang lại cảm giác thoải mái trong suốt quá trình phục hồi hậu thẩm mỹ. Đặc biệt, dòng sản phẩm Scar FX Silicone Sheeting không phải là một miếng dán cắt sẵn chung chung. Nó được thiết kế với các hình dáng phẫu thuật treo sa trễ chuyên biệt:

Lollipop (Hình kẹo mút): Dành cho sẹo quanh quầng vú và đường dọc.

Cam kết hàng chính hãng 100% cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/mieng-dan-ngan-ngua-va-ep-seo-phau-thuat-nguc-scar-fx-breast-lollipop.html

Anchor (Hình mỏ neo): Dành cho sẹo hình chữ T ngược, là một trong những loại sẹo phức tạp nhất trong phẫu thuật sa trễ.

3'' Breast Circle: Là hình thức thu gọn quầng vú.

Breast Piece: Đây là hình thức nâng ngực sa trễ theo hình lưỡi liềm.

Cam kết hàng chính hãng 100% cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/scar-fx-breast-piece.html

Không thể phủ nhận công dụng của miếng dán Rejuvaskin FX nhưng muốn đạt hiệu quả tối ưu ép mờ sẹo sau phẫu thuật treo sa trễ. Thì cần áp dụng quy trình chăm sóc hậu phẫu tại nhà đúng cách theo các bước dưới đây:

Bước 1: Vệ sinh nhẹ nhàng vùng sẹo bằng nước sạch hoặc dung dịch dịu nhẹ, sau đó dùng khăn bông sạch lau khô hoàn toàn. Việc giữ bề mặt da khô thoáng giúp miếng dán bám dính tối ưu.

Bước 2: Bóc lớp bảo vệ ở hai mặt của miếng dán Scar FX Silicone Sheeting - Breast Piece, căn chỉnh chính xác và áp chặt lên đường mổ sa trễ. Duy trì dán từ 8 - 12 tiếng mỗi ngày (hoặc dán qua đêm) để tạo áp lực liên tục lên mô sẹo. Nên kết hợp sử dụng với gel Rejuvaskin ban ngày để rút ngắn thời gian giúp làm mờ sẹo sau phẫu thuật treo sa trễ.

Bước 3: Sau khi tháo ra, hãy rửa sạch miếng dán bằng nước hoặc xà phòng trung tính dịu nhẹ, để khô tự nhiên trong môi trường sạch và bảo quản cho lần sử dụng tiếp theo. Một miếng dán có thể tái sử dụng từ 30 - 45 lần giúp tiết kiệm tối đa chi phí cho chị em.

Chị em cần chú ý, thời điểm vàng để sử dụng miếng dán sẹo Scar FX Silicone Sheeting là bắt đầu sử dụng khi vết mổ đã khép miệng hoàn toàn, khô ráo, bong vảy. Đồng thời, tối ưu hóa kết quả thẩm mỹ bằng cách kết hợp kiêng các thực phẩm gây lồi/thâm sẹo như thịt bò, rau muống, đồ nếp... Và nhớ bảo vệ vùng ngực tuyệt đối trước ánh nắng mặt trời để ngăn ngừa sẹo thâm.

Không chỉ là lựa chọn hàng đầu của khách hàng, Scar FX Silicone Sheeting còn là "trợ thủ đắc lực" trong phác đồ hậu phẫu của các chuyên gia thẩm mỹ. Sản phẩm giúp giảm thiểu tình trạng sẹo phì đại. Từ đó gia tăng chỉ số hài lòng của người dùng và góp phần hạn chế các ca tái khám không mong muốn vì lý do thẩm mỹ.

Một ca phẫu thuật treo sa trễ thành công chỉ mới đi được nửa chặng đường, nửa còn lại phụ thuộc vào cách bạn quản lý sẹo ngay từ hôm nay. Đừng để những vết sẹo làm giảm đi giá trị của sự quyến rũ.

Đặc biệt, để hiệu quả ngăn ngừa nhiễm trùng và sẹo tối ưu; các chuyên gia thẩm mỹ còn kết hợp sử dụng gel bôi hỗ trợ lành thương HemaHeal thuộc thương hiệu Hema sau khi phẫu thuật ngực. Bởi sau đại phẫu treo sa trễ, việc kiểm soát quá trình lành thương tại các đường mổ nhạy cảm quanh quầng vú hay bầu ngực là yếu tố quyết định trực tiếp đến kết quả thẩm mỹ vòng một.

Đến từ Cộng hòa Séc, HemaHeal khẳng định vị thế là sản phẩm chăm sóc hậu phẫu chuyên sâu nhờ cấu trúc copolymer tiên tiến kết hợp cùng cơ chế trung hòa gốc tự do ROS đột phá. Công nghệ này tạo nên một màng bọc sinh học lý tưởng giúp hạn chế phản ứng viêm, làm dịu nhanh cảm giác đau rát và kích thích các tế bào da mới tái tạo một cách mạnh mẽ. Bằng cách rút ngắn tối đa thời gian đóng miệng vết thương và chủ động ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn, HemaHeal chính là sự lựa chọn ưu tiên của các chuyên gia nhằm hạn chế nguy cơ hình thành sẹo lồi, sẹo phì đại ngay từ giai đoạn 0.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://hema.vn/san-pham/hemheal-gel-lanh-thuong.html

Mua miếng dán ép sẹo phẫu thuật treo sa trễ Scar FX Silicone Sheeting ở đâu chính hãng với giá tốt?

Hiện nay, nhu cầu sử dụng silicone y khoa sau phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng tăng nên thị trường cũng xuất hiện không ít hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc. Các chuyên gia thẩm mỹ khuyến cáo người dùng nên lựa chọn đơn vị phân phối uy tín để đảm bảo mua đúng hàng chính hãng như ScarHeal.com.vn.

Đây là địa chỉ phân phối Rejuvaskin chính thức và uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Không chỉ cam kết Scar FX Silicone Sheeting chính hãng mà ScarHeal Việt Nam còn nhiều ưu đãi dành cho khách hàng như đổi trả miễn phí 7 ngày nếu sản phẩm bị lỗi, miễn phí ship toàn quốc và được chuyên gia tư vấn cùng đồng hành trong suốt quá trình sử dụng.

Với chị em đang chuẩn bị treo sa trễ hoặc vừa thực hiện phẫu thuật, đừng đợi đến khi sẹo lồi hoặc thâm đậm mới bắt đầu chăm sóc. Can thiệp sớm bằng silicone y khoa đúng chuẩn sẽ giúp hành trình phục hồi nhẹ nhàng hơn và tăng khả năng sở hữu vùng ngực đẹp tự nhiên theo thời gian.