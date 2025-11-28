Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Phẫu thuật và can thiệp cấp cứu động mạch chủ

Hoàng Xuân
Hoàng Xuân
28/11/2025 16:49 GMT+7

Ngày 28.11, BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức hội nghị khoa học phẫu thuật và can thiệp cấp cứu động mạch chủ, quy tụ hơn 150 bác sĩ và chuyên gia tham dự.

Hội nghị tập trung thảo luận 5 chuyên đề gồm: tổng quan bệnh lý động mạch chủ, phương pháp chẩn đoán và điều trị; bóc tách động mạch chủ, chỉ định phẫu thuật và can thiệp cấp cứu; các ca phẫu thuật và can thiệp thực tế tại BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long; vai trò của gây mê - hồi sức trong phẫu thuật động mạch chủ; ca lâm sàng sốc tủy sau can thiệp, bài học kinh nghiệm trong thực hành lâm sàng.

Phẫu thuật và can thiệp cấp cứu động mạch chủ - Ảnh 1.

Lãnh đạo BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long trao hoa cảm ơn đại biểu tham dự hội nghị

ẢNH: HOÀNG XUÂN

ThS-BS-CKII Trần Phước Hòa, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực - Hồi sức sau phẫu thuật tim, BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết các bệnh lý động mạch chủ diễn tiến nhanh, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật, can thiệp và hồi sức. Hội nghị lần này tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ y học, đồng thời khẳng định vai trò, năng lực của BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long trong lĩnh vực tim mạch, nhằm mang đến giải pháp điều trị kịp thời, an toàn, hiệu quả hơn cho người bệnh khu vực ĐBSCL.

Theo TS-BS Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Y khoa BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long, BV luôn chú trọng phát triển đội ngũ bác sĩ và trang thiết bị hiện đại. Mới đây 2 hệ thống MRI 3.0 Tesla và MSCT 256 lát cắt đã đi vào vận hành giúp đánh giá tổn thương động mạch chủ nhanh hơn, rõ hơn, chính xác hơn. Nhờ đó, bác sĩ có thể sớm phát hiện mức độ lan rộng của bóc tách, biến chứng và đưa ra hướng điều trị kịp thời, an toàn cho người bệnh.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
