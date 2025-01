Vào lúc 20 giờ ngày 18.1, Livestream với chủ đề "Phế cầu tăng nguy cơ cho người bệnh tim mạch - những điều cần biết và cách phòng ngừa" sẽ cung cấp những thông tin hữu ích, cũng như giúp người xem hiểu rõ về sự nguy hiểm của bệnh lý phế cầu và biện pháp giúp phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm cho bệnh nhân tim mạch.

Chương trình có sự tham gia tư vấn:

PGS-TS Hồ Huỳnh Quang Trí | Cố vấn Chuyên môn và Đào tạo - Viện Tim TP.HCM, Phó Chủ tịch Liên chi hội Tim mạch TP.HCM.

PGS-TS Hoàng Thị Lâm | Trưởng khoa Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Chương trình phát sóng trên trang Facebook Fanpage/YouTube: Hiểu về phế cầu của Pfizer, Website: thanhnien.vn, YouTube Báo Thanh Niên, và TikTok Báo Thanh Niên cùng các kênh truyền thông uy tín khác.

Nguồn:

