Phế Liệu VN - Thu mua phế liệu giá cao tại TP.HCM và toàn quốc

Với kinh nghiệm dày dặn, Phế Liệu VN mang đến một giải pháp toàn diện, giúp đối tác tối ưu dòng tiền, giải phóng mặt bằng và đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Năng lực của công ty được thể hiện qua danh mục thu mua đa dạng, bao quát mọi loại phế liệu phát sinh từ hoạt động công nghiệp:

Thu mua trọn gói phế liệu công trình, nhà xưởng, nhà máy sản xuất, xí nghiệp.

Nhận thanh lý các loại máy móc công nghiệp và dây chuyền sản xuất

Kim loại công nghiệp đa dạng như sắt, thép, gang, đồng, nhôm, inox, chì, kẽm, thiếc, niken.

Thu mua các loại hợp kim giá trị cao (carbide, dao phay) và các phế liệu đặc thù khác.

Với khả năng xử lý toàn diện, Phế Liệu VN cam kết là giải pháp một cửa, giúp các doanh nghiệp biến phế liệu tồn kho thành tài sản một cách hiệu quả và có trách nhiệm.

Thông tin liên hệ