Phế Liệu VN - Thu mua phế liệu giá cao tại TP.HCM và toàn quốc

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
14/10/2025 11:05 GMT+7

Công ty TNHH Phế Liệu VN định vị là đối tác chiến lược cho các doanh nghiệp và khu công nghiệp (KCN) tại TP.HCM, các tỉnh miền Nam và cả trên toàn quốc, cung cấp mô hình dịch vụ thu mua phế liệu trọn gói.

Với kinh nghiệm dày dặn, Phế Liệu VN mang đến một giải pháp toàn diện, giúp đối tác tối ưu dòng tiền, giải phóng mặt bằng và đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Phế Liệu VN - Thu mua phế liệu giá cao tại TP.HCM và toàn quốc - Ảnh 1.

Năng lực của công ty được thể hiện qua danh mục thu mua đa dạng, bao quát mọi loại phế liệu phát sinh từ hoạt động công nghiệp:

  • Thu mua trọn gói phế liệu công trình, nhà xưởng, nhà máy sản xuất, xí nghiệp.
  • Nhận thanh lý các loại máy móc công nghiệp và dây chuyền sản xuất
  • Kim loại công nghiệp đa dạng như sắt, thép, gang, đồng, nhôm, inox, chì, kẽm, thiếc, niken.
  • Thu mua các loại hợp kim giá trị cao (carbide, dao phay) và các phế liệu đặc thù khác.

Với khả năng xử lý toàn diện, Phế Liệu VN cam kết là giải pháp một cửa, giúp các doanh nghiệp biến phế liệu tồn kho thành tài sản một cách hiệu quả và có trách nhiệm.

Thông tin liên hệ

  • Công ty TNHH Phế Liệu VN
  • Hotline/Zalo: 0966.757.168
  • Email: info@phelieuvn.com
  • Website: https://phelieuvn.com
  • Mã số thuế: 0319144951
  • Địa chỉ thuế: 46/27 đường số 18, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM
  • Địa chỉ cơ sở: 386 Tỉnh lộ 10, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân (cũ), TP.HCM

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
