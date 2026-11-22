Hai năm xây dựng và phát triển: Những dấu ấn từ thực tiễn

Tham dự lễ kỷ niệm có GS. TS Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phenikaa, Chủ tịch Hội đồng Đại học Phenikaa; PGS. TS Lê Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Giám đốc Đại học Phenikaa; PGS. TS. BS Nguyễn Thanh Hồi - Tổng Giám đốc Bệnh viện, Hiệu trưởng Trường Y - Dược Phenikaa, cùng ban lãnh đạo, đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên bệnh viện.

GS. TS Hồ Xuân Năng trao tặng lẵng hoa chúc mừng kỷ niệm thành lập Bệnh viện và tri ân các nhà giáo

Mở đầu sự kiện, thước phim nhìn lại hành trình 730 ngày đã tái hiện những dấu mốc đáng nhớ của PhenikaaMec, từ những ngày đầu hình thành đến quá trình từng bước xây dựng năng lực chuyên môn và phát triển hệ thống. Hai năm hoạt động, bệnh viện đã ghi nhận: khoảng 500.000 lượt thăm khám và điều trị, 5.500 ca phẫu thuật, 3.500 em bé chào đời; đồng thời phát triển 30 chuyên khoa và trung tâm chuyên sâu.



PGS. TS. BS Nguyễn Thanh Hồi phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. BS Nguyễn Thanh Hồi chia sẻ: "Những dấu ấn PhenikaaMec đạt được hôm nay không chỉ đến từ sự đầu tư về cơ sở vật chất, công nghệ hay đội ngũ chuyên gia, mà còn từ quyết tâm xây dựng môi trường y tế chất lượng cao, nơi người bệnh luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Với nền tảng chuyên môn vững chắc, tư duy đổi mới và khát vọng vươn tầm quốc tế, PhenikaaMec sẽ tiếp tục tạo nên những bước tiến mới, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của nền y học Việt Nam."



Tầm nhìn từ hệ sinh thái Phenikaa: Kết nối tri thức, nâng tầm y học

Tiếp nối chương trình, GS. TS Hồ Xuân Năng chia sẻ: "Kỳ vọng trong chặng đường tới, PhenikaaMec sẽ phát triển trở thành bệnh viện có năng lực làm chủ các kỹ thuật y khoa chuyên sâu, tiên tiến và tiệm cận những chuẩn mực quốc tế. Với nền tảng hệ sinh thái Phenikaa, bệnh viện có nhiều điều kiện để kết nối chặt chẽ giữa y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, tạo nên những giá trị khác biệt trong chăm sóc sức khỏe. Tôi tin tưởng PhenikaaMec sẽ không chỉ khẳng định vị thế trong hệ thống y tế Việt Nam mà còn từng bước vươn tầm khu vực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân."

GS. TS Hồ Xuân Năng chia sẻ kỳ vọng về chặng đường phát triển tiếp theo của PhenikaaMec

Theo định hướng đó, PhenikaaMec là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái, nơi tri thức từ giảng đường và thành tựu nghiên cứu được kết nối với thực tiễn chăm sóc sức khỏe. Mô hình Viện - Trường tạo điều kiện để Trường Y - Dược Phenikaa, Đại học Phenikaa và bệnh viện phát huy thế mạnh, chia sẻ nguồn lực, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào y học.



Sự kết nối này mang lại giá trị trên nhiều phương diện: người học có môi trường thực hành lâm sàng, đội ngũ chuyên gia có điều kiện phát triển nghiên cứu và năng lực chuyên môn, trong khi người bệnh được tiếp cận những phương pháp chẩn đoán, điều trị ngày càng tiên tiến. Đây cũng là hướng đi góp phần hình thành nền tảng nhân lực và tri thức cho sự phát triển lâu dài của ngành y tế.

Tri ân những người thầy thuốc, nhà giáo cùng kiến tạo giá trị

Diễn ra đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lễ kỷ niệm đồng thời tôn vinh những người đang đảm nhiệm đồng thời hai sứ mệnh cao quý: chăm sóc sức khỏe và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tương lai.

Hiện PhenikaaMec có 146 cán bộ, nhân viên đồng thời là giảng viên Đại học Phenikaa. Sự kết nối giữa lâm sàng, giảng dạy và nghiên cứu góp phần cập nhật tri thức y khoa, đào tạo đội ngũ thầy thuốc vững chuyên môn, giàu y đức.

TS. BS Nguyễn Thị Sim chia sẻ hành trình 2 năm xây dựng và phát triển PhenikaaMec đồng thời gửi lời tri ân các thầy cô giáo

Chia sẻ tại chương trình, TS. BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Phó Hiệu trưởng Trường Y - Dược Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec nhấn mạnh, đội ngũ nhân lực chất lượng cao là nền tảng cốt lõi của mô hình Viện - Trường. Các chuyên gia, bác sĩ vừa thực hành, giảng dạy, nghiên cứu, vừa lan tỏa tri thức, y đức và không ngừng cập nhật tiến bộ khoa học, góp phần đào tạo thế hệ thầy thuốc tương lai và phát triển nền y học Việt Nam.



Với sự đồng hành của Tập đoàn Phenikaa và Đại học Phenikaa, bệnh viện tiếp tục kiên định lấy chất lượng chuyên môn, tri thức khoa học và con người làm nền tảng, tiếp nối tinh thần "Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững" của Tập đoàn, hướng tới hệ thống y tế hàn lâm chuẩn mực quốc tế.

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