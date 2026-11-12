PhenikaaMec phối hợp đa chuyên khoa cứu sống người bệnh nguy kịch sau tai nạn giao thông

Trung tâm Hồi sức cấp cứu PhenikaaMec: Chạy đua với thời gian, giành cơ hội sống cho người bệnh

Bệnh nhân T.N.M.S. (19 tuổi, Hà Nội) nhập viện sau tai nạn giao thông nghiêm trọng khi bị xe bồn cán qua người. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận người bệnh đau nhiều vùng bụng - chậu bên trái, tức ngực, da niêm mạc nhợt. Đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ xuất huyết nội, đòi hỏi phải nhanh chóng đánh giá và xử trí.

Ngay khi tiếp nhận, Trung tâm Hồi sức cấp cứu PhenikaaMec triển khai các biện pháp hỗ trợ hô hấp, thiết lập đường truyền, truyền máu và hồi sức tích cực nhằm bù lượng máu mất, duy trì tuần hoàn và bảo đảm các chức năng sống. Trong suốt quá trình này, các chỉ số sinh tồn được theo dõi liên tục để đánh giá đáp ứng điều trị, đồng thời chuẩn bị cho những phương án can thiệp tiếp theo.

Trung tâm Hồi sức cấp cứu thực hiện truyền máu ổn định huyết động cho người bệnh

Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh PhenikaaMec: Phát hiện tổn thương nghiêm trọng, định hướng phương án bảo tồn lách

Song song với quá trình hồi sức, các bác sĩ nhanh chóng triển khai chẩn đoán hình ảnh nhằm xác định nguồn xuất huyết và đánh giá mức độ tổn thương bên trong ổ bụng.

BS.CKI Trần Văn Năm - Bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng - thực hiện siêu âm và chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng có tiêm thuốc cản quang. Kết quả siêu âm ghi nhận nhu mô lách bị dập, vỡ, kèm nhiều dịch máu trong ổ bụng. Hình ảnh CT cho thấy đường vỡ nhu mô lách lan rộng, nhiều ổ giả phình động mạch, thoát thuốc cản quang và dịch máu tự do trong ổ bụng. Những dấu hiệu này xác định người bệnh bị chấn thương lách độ IV theo phân độ của Hiệp hội Phẫu thuật chấn thương Mỹ (AAST) năm 2018.

Hình ảnh siêu âm phát hiện dập nhu mô lách kèm dịch máu trong ổ bụng

Đây là tổn thương nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu tiếp diễn và tái xuất huyết. Trước tình huống này, các bác sĩ không chỉ phải tìm cách kiểm soát nguồn chảy máu mà còn cân nhắc khả năng bảo tồn lá lách - cơ quan có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch.

Chụp CT ổ bụng ghi nhận nhiều ổ giả phình động mạch lách và thoát thuốc cản quang

BS.CKI Trần Văn Năm chia sẻ: "Phẫu thuật cắt lách có thể là phương án cần thiết để kiểm soát chảy máu, bảo đảm tính mạng người bệnh. Tuy nhiên, người bệnh mới 19 tuổi, chúng tôi luôn mong muốn bảo tồn tối đa cơ quan nếu điều kiện cho phép. Sau khi hội chẩn, ê-kíp quyết định lựa chọn nút mạch lách nhằm kiểm soát nguồn xuất huyết, đồng thời giữ lại phần nhu mô lách còn chức năng. Chúng tôi không chỉ muốn cứu người bệnh qua cơn nguy kịch mà còn mong muốn bảo vệ sức khỏe lâu dài cho em".

Phối hợp đa chuyên khoa nút mạch lách cấp cứu: Kiểm soát xuất huyết, nỗ lực bảo tồn cơ quan

Nút mạch là kỹ thuật can thiệp nội mạch, trong đó bác sĩ sử dụng hệ thống ống thông chuyên dụng để tiếp cận các nhánh động mạch bị tổn thương, sau đó đưa vật liệu nút mạch nhằm bít tắc vị trí chảy máu.

Trực tiếp tham gia thực hiện can thiệp có BS.CKI Trần Văn Năm cùng TS-BS Trần Thanh Tùng - Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp và TS-BS Ôn Quang Phóng - Phó trưởng khoa Ngoại Tổng hợp.

Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), ê-kíp tiến hành khảo sát hệ động mạch lách, xác định các ổ giả phình và vị trí thoát thuốc cản quang. Từ hình ảnh mạch máu thu được, các bác sĩ lựa chọn những nhánh động mạch cần can thiệp, tính toán đường tiếp cận và phương án nút tắc phù hợp.

Nút mạch thành công kiểm soát hoàn toàn chảy máu

Bằng kỹ thuật luồn vi ống thông siêu chọn lọc, các bác sĩ tiếp cận những nhánh mạch bị tổn thương, sử dụng hỗn hợp keo N-butyl cyanoacrylate (Histoacryl) pha với Lipiodol kết hợp vật liệu gelatin xốp (Spongel) để nút tắc. Từng thao tác đòi hỏi độ chính xác cao để kiểm soát nguồn xuất huyết, hạn chế ảnh hưởng đến các nhánh mạch vành và khả năng tưới máu của phần nhu mô lách còn lại.

Kết quả sau can thiệp ghi nhận các ổ giả phình được nút tắc hoàn toàn, không còn hình ảnh thoát thuốc cản quang, phần nhu mô lách còn lại vẫn được tưới máu. Sau 7 ngày theo dõi, người bệnh đã có thể ăn uống, đi lại và vận động nhẹ.

Người bệnh phục hồi tốt sau can thiệp

Ca cấp cứu thành công thể hiện năng lực chuyên môn và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa tại PhenikaaMec, bền bỉ theo đuổi mục tiêu bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

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