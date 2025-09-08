'Phép màu' từ những trái tim tuổi trẻ trên núi Ngọc Linh

Trên đỉnh núi Ngọc Linh hùng vĩ, nơi mây và sương mù thường xuyên bao phủ, ẩn sâu trong lòng xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Trà Tập, TP.Đà Nẵng), là một câu chuyện đẹp về sự tử tế và lòng yêu thương.

Xây trường trên núi Ngọc Linh

Điểm trường Lăng Lương (Trường tiểu học Chu Văn An) của Trà Tập nằm sâu hun hút trong đại ngàn Ngọc Linh, bốn mùa mây giăng. Nơi ấy, con đường đến trường của những đứa trẻ Cor, Xê Đăng chưa bao giờ là một cuộc dạo chơi. Đó là những dốc đá cheo leo, những con suối băng qua, và những bước chân nhỏ bé cứ miệt mài gieo mầm ước mơ trên đỉnh núi cao.

Điểm trường cũ với vách gỗ, mưa gió lùa tứ bề... ẢNH: BÌNH NAM

Từ nhiều năm nay, ở điểm trường Lăng Lương thuộc Trường tiểu học Chu Văn An, xã Trà Tập, những khó khăn cứ mãi quẩn quanh. Đó là một ngôi trường cũ kỹ, được dựng tạm từ những tấm ván gỗ mỏng manh, gió thổi tứ bề, mưa thì ẩm dột, lạnh lẽo. Giữa bốn bề núi rừng lạnh lẽo, cô trò cứ bám víu lấy nhau, níu giữ từng con chữ.

Những đứa trẻ khu vực Lăng Lương, cha mẹ chúng quanh năm bám rẫy, bám nương. Nếu không có điểm trường này, các em nhỏ lớp 1, lớp 2 sẽ phải lặn lội một quãng đường rất xa, và có lẽ, nhiều em sẽ bỏ học giữa chừng. Những em học sinh lớp 3, 4, 5, để đến được điểm trường chính trong xã Trà Tập, phải đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ, một quãng đường đầy rẫy hiểm nguy và thử thách... Nhưng những bước chân ấy in hằn lên từng tảng đá, từng gốc cây, mỗi ngày để đến trường.

Điểm trường mới được khánh thành đúng dịp đầu năm học mới 2025-2026 ẢNH: HOÀNG LIÊM

Niềm vui của giáo viên, học sinh, chính quyền và các bạn tình nguyện viên khi nhìn thấy điểm trường Lăng Lương chính thức được khánh thành ẢNH: HOÀNG LIÊM

Nhìn thấy những khó khăn đó, Câu lạc bộ (CLB) Bạn thương nhau đã quyết định hành động... Tổng chi phí xây dựng lên tới 750 triệu đồng, một con số không nhỏ, và tất cả đều đến từ những đóng góp tự nguyện. Có những cá nhân như bạn Lan Phương cựu học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng, hiện đang sống tại Hà Nội, đã hỗ trợ 500 triệu đồng để dự án có kinh phí khởi đầu thuận lợi. Và sau đó là sự chung tay góp sức của những nhà hảo tâm.

Một ngôi trường trên núi cao, chi phí xây dựng tốn kém hơn nhiều lần so với miền xuôi. Khó khăn không chỉ là tiền bạc. Đó là những con đường hiểm trở, dốc đá, sạt lở thường xuyên. Vật liệu xây dựng không thể dùng xe cơ giới mà phải nhờ sức người, nhờ người dân địa phương gùi, tải bộ vào. Chính những người dân nơi đây đã trở thành những cộng sự đắc lực nhất. Họ sẵn sàng bỏ những ngày nương rẫy, những gánh lúa, gánh ngô để chung tay gùi gạch, khiêng cát. Tấm lòng của họ đến từ một mong muốn giản đơn: con cái được đến trường, được tìm con chữ.

Ông Hồ Văn Tài, người đã hiến đất để xây trường, chia sẻ với giọng nói xúc động: "Tôi chỉ mong trẻ con xung quanh được đến trường, được học hành tử tế". Giữa bão giông của núi rừng, tình người trở nên ấm áp và bền chặt hơn bao giờ hết. Từng viên gạch, từng bao xi măng được cõng lên dốc cao, không chỉ là vật liệu xây dựng, mà còn là tình yêu thương của những người dân, những thành viên của CLB Bạn thương nhau.

Điểm trường đong đầy những yêu thương

Giờ đây, điểm trường Lăng Lương đã hoàn toàn lột xác. Ngôi trường mới khang trang, kiên cố, nổi bật giữa sắc xanh của núi rừng, như một biểu tượng của sự sống và hy vọng; không còn những vách gỗ mục nát, không còn gió lùa hay mưa dột... Ngôi trường có điện năng lượng mặt trời, có tủ sách, có giường cho trẻ ngủ lại buổi trưa... Sĩ số hiện chỉ 10 học sinh, nhưng sẽ đưa thêm nhiều em nhỏ ở lân cận về điểm trường khang trang này... để các con được học tập trong môi trường đầy đủ, trọn vẹn...

Phòng học mới ở điểm trường mới khang trang, sạch sẽ ẢNH: BÌNH NAM

Các học sinh tại điểm trường còn được nhận quà từ các bạn tình nguyện gồm đồng phục, vở, bút, sữa, bánh... ẢNH: HOÀNG LIÊM

Tủ sách truyện được CLB Bạn thương nhau tặng cho học sinh điểm trường Lăng Lương trong dịp này ẢNH: CLB BẠN THƯƠNG NHAU

Cô giáo Nguyễn Việt Thảo, người đã gắn bó với điểm trường này, không giấu được sự xúc động. Với cô, điểm trường được xây dựng như một "phép màu", bởi hơn ai hết cô hiểu được những khó khăn, trắc trở khi xây dựng nên nó. Giờ đây, cô không chỉ có thể dạy học mà còn có thể nấu những bữa trưa cho các học trò trong căn bếp khang trang, đầy đủ vật dụng. Những bữa cơm đầy ắp tình thương, tiếp thêm năng lượng cho những đôi chân nhỏ bước đi trên con đường tìm con chữ. Đối với các em, ngôi trường này không chỉ là nơi học, mà còn là ngôi nhà thứ hai, nơi các em được yêu thương, che chở và được chăm sóc.

Sự thay đổi này không chỉ mang lại niềm vui cho cô trò mà còn lan tỏa đến cả cộng đồng. Thầy Trương Công Một, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến CLB Bạn thương nhau: "Sự giúp đỡ của các bạn đã mang đến một ngôi trường mơ ước cho các em học sinh vùng cao. Chúng tôi vô cùng biết ơn những tấm lòng vàng này".

Ông Ngô Tấn Lạc, Phó chủ tịch xã Trà Tập, cũng không kìm được xúc động: "Sự chung tay của các bạn trẻ đã hỗ trợ rất lớn cho trẻ em vùng cao trong việc đến trường. Tiếp thêm động lực cho các thầy cô giáo đứng điểm, giúp họ vơi bớt đi những khó nhọc...".

Hành trình đi tìm con chữ của những em nhỏ vùng cao ở điểm trường mới phần nào bớt gian nan ẢNH: CLB BẠN THƯƠNG NHAU





Từ thành phố biển trung tâm Đà Nẵng, những con người giàu nhiệt huyết, yêu thương đã mang hơi ấm, mang tri thức đến với đỉnh núi Ngọc Linh lạnh giá. Họ đã không chỉ xây nên một ngôi trường bằng gạch, bằng vôi, mà còn xây nên những ước mơ, những tương lai tươi sáng cho những đứa trẻ nơi đây. Ngôi trường mới, bếp ăn mới, phòng ngủ mới không chỉ là cơ sở vật chất, mà còn là tình người, là sự sẻ chia, là hy vọng.

Anh Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm CLB Bạn thương nhau, nhìn những đứa trẻ nô đùa trong sân trường mới, ánh mắt rạng ngời. Anh Nam chia sẻ: "Được nhìn thấy các con đến trường, học tập trong một ngôi trường sạch sẽ, khang trang là sự đền đáp lớn nhất cho những nỗ lực của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng, với một mái trường tốt hơn, những đứa trẻ nơi đây sẽ có cơ hội được học tập, đi xa hơn trên hành trình tương lai và quay về xây dựng đóng góp cho bản làng"...

Quỳnh Như, một thành viên của CLB Bạn thương nhau, xúc động: "Giờ đây thấy các em được học trong một ngôi trường tử tế, tôi cảm thấy những đóng góp nhỏ nhoi của mình và các bạn thật ý nghĩa"...