Phép thử bản lĩnh cho CLB Nam Định

CLB Nam Định đang có khởi đầu hay nhất trong nhiều năm qua ở V-League. Nhờ mang về nhiều bản hợp đồng chất lượng như Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Hồng Duy, Hendrio, Đức Huy, Trọng Đại, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt chuyển mình rõ rệt. Không còn hình ảnh chỉ có tinh thần chiến đấu thuần túy nhưng thiếu kỷ luật như giai đoạn trước, CLB Nam Định đá chắc chắn, khoa học và vững chãi ở mùa giải này nhờ nền tảng phòng ngự, cùng khả năng sáng tạo của Hendrio ở tuyến trên.



CLB Nam Định (áo trắng) bay cao MINH TÚ

Tuy nhiên, vị trí thứ ba hiện tại của CLB Nam Định một phần cộng hưởng từ lịch thi đấu có phần nhẹ nhàng. Hồng Duy cùng đồng đội được đá 4 trong 6 trận đầu tiên trên sân nhà. 3 chiến thắng của CLB Nam Định cũng diễn ra trước 2 ứng viên xuống hạng (CLB TP.HCM, CLB Đà Nẵng) cùng một SLNA đang sa sút ở thời điểm chạm trán. Các trận còn lại gặp đối thủ khó chơi hơn như HAGL, CLB Viettel hay CLB Khánh Hòa, CLB Nam Định chỉ có 1 điểm, thậm chí có trận suýt thua.

HLV Vũ Hồng Việt đánh giá: "Với đội Nam Định, chúng tôi xác định cố gắng từng trận một, đặt ra mục tiêu ngắn, nỗ lực từng trận một, quyết tâm nhất là khi đá trên sân nhà phải giành 3 điểm. Chúng tôi luôn cố gắng hướng tới mục tiêu này".

Nhìn chung, 12 điểm sau 6 trận là khởi đầu trong mơ với đội bóng nhiều mùa giải qua phải loay hoay với cuộc đua trụ hạng. Nhưng để đánh giá mức độ đua tranh ở nhóm đầu, CLB Nam Định cần những kết quả ở các trận đấu với độ khó cao hơn. Cuộc so tài với CLB Công an Hà Nội lúc 19 giờ 15 tối nay 16.4 ở vòng 7 V-League 2023 là cơ hội để thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chứng tỏ "vàng thật không sợ lửa".

CLB Nam Định bổ sung lực lượng hợp lý, nhưng HLV Vũ Hồng Việt cho rằng vẫn cần thay đổi hàng công MINH TÚ

Bởi dù có thời điểm thua liền 2 trận và rơi xuống nửa cuối bảng xếp hạng, nhưng CLB Công an Hà Nội đang trở lại. Thầy trò HLV Paulo Foiani đã bất bại 4 trận gần nhất (thắng 2, hòa 2) trong khuôn khổ V-League và Cúp quốc gia 2023. Đội Công an Hà Nội chưa phối hợp nhuần nhuyễn hay trình làng lối chơi mang hơi thở tấn công như ông Foiani cam kết đầu mùa, nhưng với dàn tuyển thủ quốc gia như Văn Hậu, Văn Thanh, Tấn Tài cùng các ngoại binh đang hòa nhập ngày càng hiệu quả, CLB Công an Hà Nội vẫn có những vũ khí quan trọng để giành lấy 3 điểm.

Ngoài ra, chấn thương của Văn Đức ở trận gặp CLB Khánh Hòa (Cúp quốc gia) đang được thay thế tốt bởi Văn Đô. Tuyển thủ U.22 Việt Nam đã ghi 3 bàn trong 2 trận gần nhất, trong đó có bàn ấn định chiến thắng trên sân CLB Bình Dương. Văn Đô không đẳng cấp bằng Văn Đức, nhưng cầu thủ này có sự khó lường, năng động trong lối chơi và khát vọng thể hiện trong từng phút được thi đấu trên sân. Bên cạnh dàn tuyển thủ Việt Nam, CLB Công an Hà Nội cần những cầu thủ như Văn Đô để gây bất ngờ cho đối thủ.

Đội Công an Hà Nội (áo số 3) được chơi trên sân nhà ngày 16.4 MINH TÚ

Hàng tấn công đã ghi 6 bàn trong 3 trận gần nhất của CLB Công an Hà Nội sẽ đối đầu với hàng phòng ngự đã giữ sạch lưới 4 trận tại V-League mùa này của CLB Nam Định. Đối đầu với cặp cánh đa năng Văn Hậu - Văn Thanh, cùng 3 ngoại binh của CLB Công an Hà Nội, đó là thử thách thực sự kiểm chứng bản lĩnh cùng khả năng đua tranh của CLB Nam Định ở mùa giải này.

Tất nhiên, CLB Nam Định có thể chưa kỳ vọng ở mùa giải đua huy chương khi mới cải tổ lực lượng, cần thời gian lắp ráp đội hình và xây dựng lối chơi. Dù vậy, nếu vượt qua “cửa ải” CLB Công an Hà Nội trong trận đấu hôm nay 16.4, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có đủ tự tin để hướng tới thứ hạng cao ở V-League 2023.