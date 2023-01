Phí cao nhưng cao tốc vẫn lún võng, ổ gà

Cục Đường bộ VN (trước đây là Tổng cục Đường bộ VN) nhiều lần có văn bản yêu cầu VEC chỉ đạo các các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và sửa chữa ngay các vị trí mặt đường bị lún võng, ổ gà... trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhằm đảm bảo mặt đường êm thuận. Tuyến cao tốc này đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng mặt đường, đặc biệt là tình trạng hằn lún vệt bánh xe, lún nứt nặng. Bên cạnh đó, một số đoạn mặt đường tuyến chính và đường nhánh của tuyến cao tốc này cũng bị bong tróc, tạo thành những ổ gà.

Mới đây, Bộ GTVT có văn bản yêu cầu VEC rà soát, khắc phục ngay các điểm hư hỏng; xem lại phương án tổ chức giao thông trên toàn bộ cao tốc. Lý do, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua Yên Bái, Lào Cai bị rạn nứt mặt đường, hằn lún vệt bánh xe tại một số vị trí, nguy cơ gây mất an toàn. Hệ thống an toàn như biển báo, sơn kẻ vạch, báo hiệu đường bộ trên cao tốc đã bị mờ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Bộ đã nhiều lần nhắc nhở, tuy nhiên việc sửa chữa hư hỏng chưa được VEC thực hiện kịp thời.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai được đưa vào sử dụng đến nay là 8 năm, đã hết thời gian bảo hành, nhiều đoạn tuyến đã đến thời gian phải tiến hành trùng tu theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay kế hoạch đại tu cao tốc này của VEC vẫn chưa thể thực hiện do vướng thủ tục đấu thầu. Ngoài lý do khai thác nhiều năm, theo VEC lưu lượng phương tiện trên tuyến tăng nhanh với nhiều xe có tải trọng lớn, đặc biệt là xe tải, container với mật độ cao khiến hư hỏng ngày càng trầm trọng.

Đại diện lãnh đạo VEC cho biết, sau khi có chỉ đạo của Bộ GTVT, đơn vị này đã đấu thầu sửa chữa hư hỏng các đoạn tuyến thuộc cao tốc Nội Bài - Lào Cai. 4 gói đấu thầu trong năm 2022 để sửa chữa toàn tuyến Nội Bài - Lào Cai cơ bản đã xong, hiện các nhà thầu đang chỉnh trang, vệ sinh trước khi bàn giao lại hiện trạng cho chủ đầu tư, dự kiến sẽ xong trước Tết Nguyên đán.

Đáng chú ý, theo lý giải của Ban điều hành cao tốc Nội Bài - Lào Cai trước đó, hư hỏng trên tuyến này do hàng trăm phương tiện có dấu hiệu quá tải không chấp hành kiểm tra tải trọng, không lấy thẻ cước phí đầu vào, cố tình vượt qua trạm soát vé gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt làm hư hại chất lượng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tình trạng này diễn ra phổ biến tại các nút giao IC16, IC17, IC19 và Km 237.





Tuy nhiên, tháng 5.2022, Công an H.Văn Yên (Yên Bái) đã khởi tố nhiều bị can, trong đó có đội trưởng tại Trạm thu phí IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc công ty con của VEC, do liên quan vụ “làm luật”, nhận tiền của tài xế ngoài lệ phí và cho xe quá khổ, quá tải đi vào cao tốc.

Tương tự, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng tồn tại tình trạng hư hỏng mặt đường từ lâu. Các điểm hư hỏng đã được Cục Quản lý đường bộ III nhiều lần đôn đốc bằng văn bản, thậm chí ban hành xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn chưa được sửa chữa. Liên quan chất lượng dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, hai cựu phó tổng giám đốc VEC và hàng chục cán bộ quản lý các gói thầu, kỹ sư đã bị xét xử vào cuối năm 2021.

Rà soát việc chuyển nhượng thầu cao tốc Bắc - Nam Đại diện Bộ GTVT cho biết, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã đề xuất Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các nhà thầu chuyển nhượng trái phép tại dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (2017 - 2020). Lý do, một số nhà đầu tư, nhà thầu khi dự thầu các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 đưa ra hồ sơ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhưng do tham gia thực hiện nhiều dự án cùng lúc nên đến khi thi công phải dàn trải nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị cho nhiều dự án, không đảm bảo năng lực thi công, dẫn đến phải thuê thầu phụ thực hiện dưới hình thức tổ, đội. Một số nhà thầu không đáp ứng tiến độ bị chủ đầu tư điều chuyển khối lượng cho đơn vị khác trong liên danh nhà thầu, hoặc bổ sung nhà thầu khác thực hiện làm chậm tiến độ, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng dự án cao tốc Bắc - Nam. Về cảnh báo của Bộ Công an, đại diện Bộ GTVT cho biết sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi sai phạm và báo cáo các cấp có thẩm quyền. Bộ GTVT cũng đã chủ động mời các cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an tham gia phối hợp điều hành, giám sát ngay từ khâu đấu thầu dự án. Trong quá trình triển khai, cơ quan công an đã phối hợp tích cực, cử cán bộ trinh sát thường xuyên tại hiện trường. Kiểm toán Nhà nước đến kỳ đã vào làm việc chặt chẽ ngay từ đầu và đến nay kết quả kiểm toán chưa thể hiện bất kỳ sai phạm nào. Thanh tra Chính phủ cũng đã vào giám sát dự án.

Ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô VN, nhấn mạnh chất lượng cao tốc các tuyến cao tốc do VEC quản lý là vấn đề đáng bàn và cần xem xét rõ trách nhiệm. “Đường cao tốc có chu kỳ duy tu, bảo dưỡng, nhưng chất lượng một số đoạn tuyến hiện nay bị tài xế phàn nàn rất nhiều. Chất lượng đường kém nhưng mức phí lại tăng bất hợp lý, rất khó để mong người tiêu dùng thông cảm. Cơ quan quản lý cần có biện pháp chấn chỉnh”, ông Thanh nêu.