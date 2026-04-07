Phi hành đoàn NASA vòng qua mặt trăng, lập kỷ lục bay xa trái đất nhất

Các phi hành gia NASA Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover và phi hành gia người Canada Jeremy Hansen đã vượt qua kỷ lục do phi hành đoàn tàu Apollo 13 xác lập trước đây khi họ tiến về phía bị che khuất của mặt trăng.

Đây là thời điểm cao trào trong sứ mệnh Artemis II, chuyến bay thử nghiệm có phi hành đoàn đầu tiên của chương trình Artemis thuộc NASA.

Phi hành đoàn đã dùng khoảnh khắc này để tri ân người vợ quá cố của ông Reid Wiseman, bà Carroll.

Loạt sứ mệnh trị giá hàng tỉ USD này nhằm đưa các phi hành gia trở lại bề mặt mặt trăng vào năm 2028, trước Trung Quốc.

Hình ảnh trái đất nhìn từ khoang Orion của sứ mệnh Artemis II sau khi tàu vũ trụ đạt đến khoảng cách xa nhất so với hành tinh khi bay quanh mặt trăng ẢNH: REUTERS

Nó cũng hướng đến thiết lập sự hiện diện lâu dài của Mỹ ở đó trong thập kỷ tới, xây dựng một căn cứ mặt trăng làm bàn đạp cho các sứ mệnh tiềm năng trong tương lai lên Sao Hỏa.

Trước đó, bà Koch kể lại cách các phi hành gia nhận ra mình đã đi vào phạm vi ảnh hưởng hấp dẫn của mặt trăng.

"Chúng tôi thấy trái đất hình lưỡi liềm qua cửa sổ bên hông, và mặt trăng qua cửa sổ số ba. Và chắc chắn, mặt trăng lớn hơn trái đất rất nhiều", bà Koch nói.

Họ cũng nhận được một thông điệp từ phi hành gia Jim Lovell, người từng tham gia các sứ mệnh Apollo 8 và 13.

Thông điệp được ghi âm vài tháng trước khi ông qua đời vào tháng 8.2025.

Trong thông điệp, ông Lovell nói: "Đây là một ngày lịch sử, và tôi biết các bạn sẽ rất bận rộn, nhưng đừng quên tận hưởng khung cảnh nhé".

Trong chuyến bay ngang qua kéo dài sáu giờ, các phi hành gia sẽ sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp để chụp những bức ảnh chi tiết qua cửa sổ tàu Orion hướng về mặt trăng với hình dạng bóng đen.

Đây là một góc nhìn hiếm hoi và có giá trị khoa học, cho phép quan sát ánh sáng mặt trời xuyên qua các cạnh của nó trong một hiện tượng gần giống như nguyệt thực.