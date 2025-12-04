Phi hành gia Nga bị loại khỏi chuyến bay đến ISS vì cáo buộc vi phạm an ninh

Theo trang điều tra The Insider, ông Oleg Artemyev - một phi hành gia kỳ cựu của Nga - đã bị loại khỏi nhiệm vụ Crew-12 tới ISS, mà nguyên nhân được cho là vì ông đã chụp ảnh và mang ra ngoài một số tài liệu hạn chế từ trung tâm đào tạo của SpaceX ở Hawthorne, bang California.

Một cuộc điều tra liên ngành đã được mở để xem xét vụ việc, theo nhà phân tích ngành vũ trụ Georgy Trishkin.

Phi hành gia Nga bị loại khỏi nhiệm vụ vì cáo buộc vi phạm an ninh

Kênh Telegram chuyên về hàng không vũ trụ Yura Prosti cũng cho hay ông Artemyev bị loại khỏi đội bay hồi tuần trước sau khi chụp ảnh động cơ SpaceX cùng các vật liệu nằm trong diện kiểm soát theo luật xuất khẩu của Mỹ. "Khó có thể hình dung một phi hành gia dày dặn kinh nghiệm lại vô tình mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy", ông Trishkin nói.

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos sau đó xác nhận phi hành gia Artemyev được thay thế bằng ông Andrei Fedyayev, người từng tham gia sứ mệnh Crew-6 năm 2023. Tuy nhiên, Roscosmos chỉ thông báo ông Artemyev đã được "điều chuyển công tác", không đề cập cuộc điều tra đang được truyền thông đưa tin.

Phi hành gia Oleg Artemyev của Roscosmos tại sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan) hồi tháng 3.2018

ẢNH: AFP

Ông Artemyev đã hoàn thành 3 chuyến bay vũ trụ và dành 560 ngày trên quỹ đạo. Ông cũng là thành viên phi hành đoàn trong sứ mệnh chung giữa Roscosmos và Cơ quan Vũ trụ châu Âu, bao gồm chuyến đi bộ ngoài không gian tại ISS vào tháng 7.2022.

Sứ mệnh Crew-12, sử dụng tàu Crew Dragon trong chương trình Phi hành đoàn thương mại của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA), dự kiến phóng sau ngày 15.2.2026.

NASA và SpaceX hiện chưa đưa ra bình luận về quyết định loại ông Artemyev khỏi đội bay.