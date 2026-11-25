Phi hành gia nước ngoài đầu tiên lên trạm vũ trụ Trung Quốc là ai?

Trung Quốc vừa phóng thành công tàu Thần Châu 24 trên tên lửa Trường Chinh 2F, lần đầu đưa một phi hành gia nước ngoài lên trạm không gian Thiên Cung.