Phí Phương Anh tung MV mới cùng nhóm DREAMeR

Tối 10.5, nhóm DREAMeR gồm Phí Phương Anh, RIN9 và MiiNa chính thức "trình làng" MV Pháo hoa. Đây là sản phẩm thứ hai của nhóm sau một tháng ra mắt.

Ca khúc này là một sáng tác của RIN9, được lấy cảm hứng từ khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của lứa tuổi học trò. Chính vì thế, từ phần lời cho đến hình ảnh của MV đều mang đến cảm giác hoài niệm cũng như nhắc lại những thời điểm rực rỡ, đáng nhớ nhất ở thời niên thiếu. Chia sẻ về ý tưởng khi sáng tác ca khúc này, RIN9 cho biết: "Giữa thị trường Vpop với quá nhiều ca khúc về tình yêu đôi lứa và khan hiếm những ca khúc viết về tình bạn, học sinh, thì Pháo hoa được viết ra đơn giản để cho các bạn trẻ có thêm ca khúc về lứa tuổi học trò để nghe và hát trong các dịp văn nghệ tại trường".

Nếu trong ca khúc Buồn làm sao buông, Phí Phương Anh thử sức với phần đọc rap thì lần này cô trở lại với vai trò giọng ca chính và hòa giọng với hai thành viên còn lại. Mặc dù ca khúc được đánh giá là bắt tai cũng như phù hợp với lứa tuổi học trò song giai điệu của bài hát lại bị cho rằng giống với bản hit Proud of you của Fiona Fung và Sau này của Lưu Nhược Anh.





Bên dưới phần bình luận của MV, một số dân mạng phản ánh: "Nhạc giống với Proud of you có thêm một chút của Sau này nữa", "Đúng là bài này gợi nhớ kỉ niệm xưa thật nhưng mà gợi nhớ bài Proud of you", "Đoạn nhạc đầu gần giống Phi điểu và ve sầu, về sau giống Proud Of You", "Bài có đạo thêm vài ca khúc của Trung Quốc nữa hay sao mà nghe quen quá"... Ngoài ra, nội dung của MV cũng bị đánh giá có phần giống với bộ phim Tuổi 25 tuổi 21 của Hàn Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên, nhóm nhạc của Phí Phương Anh vướng nghi án đạo nhạc. Trước đó, ca khúc Buồn làm sao buông từng bị khán giả nhận xét là có giai điệu tương tự với Sick enough to die (MC Mong và Mellow). Đứng trước vấn đề này, đại diện của nhóm DREAMeR cho biết họ sẽ không đưa ra thêm bình luận hay ý kiến nào xoay quanh vấn đề này.