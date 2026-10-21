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    Phí sửa iPhone Duo ngoài bảo hành: Lý do nên có AppleCare+?

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ
    Chi phí sửa iPhone Duo ngoài bảo hành có thể rất cao, nhất là với màn hình gập. AppleCare+ giúp giảm đáng kể các khoản này khi sự cố thuộc phạm vi bảo vệ.
    Phí sửa iPhone Duo ngoài bảo hành: Lý do nên có Apple Care+? - Ảnh 1.

    Chi phí sửa chữa iPhone Duo có sự chênh lệch lớn tùy hạng mục hư hỏng và tình trạng bảo hành:

    Vì sao nên có AppleCare+ cho iPhone Duo?

    AppleCare+ là lựa chọn giúp giảm khoản phí phát sinh, hỗ trợ thay pin và sửa chữa trong thời gian gói còn hiệu lực:

    • Giảm chi phí sửa chữa: Màn hình và các hư hỏng bất ngờ chỉ phải trả mức phí dịch vụ cố định, thấp hơn so với tự chi trả.
    • Thay pin miễn phí: Khi dung lượng pin xuống dưới 80% trong thời hạn gói bảo hành.
    • Hỗ trợ chính hãng: Máy được kiểm tra, sửa chữa theo quy trình Apple, dùng linh kiện phù hợp, gói kéo dài 2 năm.
    Phí sửa iPhone Duo ngoài bảo hành: Lý do nên có Apple Care+? - Ảnh 2.

    ẢNH: APPLE

    Chính sách AppleCare+ tại CellphoneS mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện với mức chi phí 8.999.000 đồng. Khi đăng ký gói AppleCare+, bạn sẽ nhận được những quyền lợi bảo hành và chăm sóc thiết bị chuẩn Apple.

    Nguồn: CellphoneS

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