Phí sửa iPhone Duo ngoài bảo hành: Lý do nên có AppleCare+?

Chi phí sửa chữa iPhone Duo có sự chênh lệch lớn tùy hạng mục hư hỏng và tình trạng bảo hành:
Vì sao nên có AppleCare+ cho iPhone Duo?
AppleCare+ là lựa chọn giúp giảm khoản phí phát sinh, hỗ trợ thay pin và sửa chữa trong thời gian gói còn hiệu lực:
- Giảm chi phí sửa chữa: Màn hình và các hư hỏng bất ngờ chỉ phải trả mức phí dịch vụ cố định, thấp hơn so với tự chi trả.
- Thay pin miễn phí: Khi dung lượng pin xuống dưới 80% trong thời hạn gói bảo hành.
- Hỗ trợ chính hãng: Máy được kiểm tra, sửa chữa theo quy trình Apple, dùng linh kiện phù hợp, gói kéo dài 2 năm.
Chính sách AppleCare+ tại CellphoneS mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện với mức chi phí 8.999.000 đồng. Khi đăng ký gói AppleCare+, bạn sẽ nhận được những quyền lợi bảo hành và chăm sóc thiết bị chuẩn Apple.
Nguồn: CellphoneS
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