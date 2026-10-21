Phí sửa iPhone Duo ngoài bảo hành: Lý do nên có AppleCare+?

Chi phí sửa chữa iPhone Duo có sự chênh lệch lớn tùy hạng mục hư hỏng và tình trạng bảo hành:

Vì sao nên có AppleCare+ cho iPhone Duo?

AppleCare+ là lựa chọn giúp giảm khoản phí phát sinh, hỗ trợ thay pin và sửa chữa trong thời gian gói còn hiệu lực:

Giảm chi phí sửa chữa: Màn hình và các hư hỏng bất ngờ chỉ phải trả mức phí dịch vụ cố định, thấp hơn so với tự chi trả.

Màn hình và các hư hỏng bất ngờ chỉ phải trả mức phí dịch vụ cố định, thấp hơn so với tự chi trả. Thay pin miễn phí: Khi dung lượng pin xuống dưới 80% trong thời hạn gói bảo hành.

Khi dung lượng pin xuống dưới 80% trong thời hạn gói bảo hành. Hỗ trợ chính hãng: Máy được kiểm tra, sửa chữa theo quy trình Apple, dùng linh kiện phù hợp, gói kéo dài 2 năm.

ẢNH: APPLE

Chính sách AppleCare+ tại CellphoneS mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện với mức chi phí 8.999.000 đồng. Khi đăng ký gói AppleCare+, bạn sẽ nhận được những quyền lợi bảo hành và chăm sóc thiết bị chuẩn Apple.

Nguồn: CellphoneS