Phí tham quan Vườn quốc gia Cát Bà tăng gấp đôi từ 1.8

Việc điều chỉnh, tăng phí tham quan được HĐND TP.Hải Phòng thông qua vào kỳ họp cuối tháng 7 và ban hành Nghị quyết số 06 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.8.

Nhiều tuyến tham quan đồng loạt tăng phí

Đối tượng áp dụng nghị quyết dành cho tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn Hải Phòng; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố này.

Khách du lịch lên tàu chuẩn bị tham quan vịnh Lan Hạ (H.Cát Hải, Hải Phòng) MINH PHONG

Tại Q.Đồ Sơn, phí tham quan danh lam thắng cảnh đảo Hòn Dấu vẫn giữ nguyên so với mức phí được quy định tại Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND là 20.000 đồng đối với người lớn và 10.000 đồng đối với trẻ em từ 6 tuổi hoặc có chiều cao từ 1,2 m trở lên.

Tại quần đảo Cát Bà (H.Cát Hải), phí tham quan động Hoa Cương trên địa bàn xã Gia Luận do UBND xã Gia Luận thu vẫn giữ nguyên ở mức 30.000 đồng đối với người lớn và 15.000 đồng đối với trẻ em từ 6 tuổi hoặc có chiều cao từ 1,2 m trở lên.

Phí tham quan 2 tuyến còn lại, gồm Vườn quốc gia Cát Bà và các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, đồng loạt tăng. Trong đó, cao nhất lên tới 100%.

Cụ thể, phí tham quan Vườn quốc gia Cát Bà tăng lên 160.000 đồng đối với người lớn và 80.000 đồng đối với trẻ em từ 6 tuổi hoặc có chiều cao từ 1,2 m trở lên so với mức cũ vốn là 80.000 đồng và 40.000 đồng được quy định tại Nghị quyết 45 năm 2018.

Nghị quyết số 06 cũng quy định cụ thể mức phí đối với 3 tuyến tham quan thuộc Vườn quốc gia Cát Bà (trước đó chưa được quy định tại Nghị quyết 45 năm 2018). Trong đó, tuyến trung tâm Vườn - đỉnh Kim Giao - đỉnh Ngự Lâm - động Trung Trang, mức phí 120.000 đồng với người lớn và 60.000 đồng đối với trẻ em từ 6 tuổi hoặc có chiều cao từ 1,2 m trở lên.

Hai tuyến đồng Ninh Tiếp - hang Tiền Đức và Phù Long - Rừng ngập mặn - động Thiên Long, mức phí cùng là 80.000 đồng với người lớn và 40.000 đồng đối với trẻ em từ 6 tuổi hoặc có chiều cao từ 1,2 m trở lên.

Phí tham quan các tuyến các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà tăng lên 120.000 đồng với người lớn và 60.000 đồng đối với trẻ em từ 6 tuổi hoặc có chiều cao từ 1,2 m trở lên so với mức cũ 80.000 đồng và 40.000 đồng.

Tàu du lịch đưa khách đi tham quan tại vịnh Lan Hạ MINH PHONG

Tăng phí dịch vụ lưu trú qua đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

Đối với dịch vụ lưu trú qua đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, mức phí mới lần lượt là: 400.000 đồng với người lớn và 300.000 đồng đối với trẻ em từ 6 tuổi hoặc có chiều cao từ 1,2 m trở lên nếu lưu trú 1 đêm (mức cũ là 300.000 đồng và 250.000 đồng); 600.000 đồng và 500.000 đồng nếu lưu trú 2 đêm (mức cũ 450.000 đồng và 350.000 đồng); 650.000 đồng và 550.000 đồng nếu lưu trú 3 đêm (mức cũ 500.000 đồng và 400.000 đồng).

Các trường hợp được Hải Phòng giảm 50% phí tham quan gồm: người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa; người khuyết tật nặng; người cao tuổi; các đối tượng là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở những xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các chuyên gia nghiên cứu về danh lam thắng cảnh; sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn Hải Phòng do nhà trường tổ chức tham quan ngoại khóa hàng năm có đăng ký với các đơn vị quản lý trực tiếp danh lam thắng cảnh.

Về việc quản lý và sử dụng phí, Nghị quyết số 06 nêu rõ, đối với phí do UBND xã Gia Luận và H.Cát Hải thu, sẽ nộp 100% số phí thu được vào ngân sách nhà nước. Đối với các phí do Vườn quốc gia Cát Bà và Trung tâm dịch vụ du lịch và quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn thu thì để lại 100% số phí thu được cho đơn vị thu phí quản lý, sử dụng. Đối với các phí do ban quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà thu thì đơn vị thu phí được để lại 21% số phí thu được, 79% nộp ngân sách nhà nước.

Việc tổ chức thu phí phải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kế toán; định kỳ báo cáo quyết toán thu, nộp, sử dụng phí thu được; công khai tài chính theo quy định hiện hành của pháp luật.