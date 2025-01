Phía ông Trump nêu điều kiện cứu TikTok tại Mỹ

Ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok sẽ bị cấm vào ngày 19.1, một ngày trước khi Tổng thống đắc cử Trump nhậm chức. Việc cấm này diễn ra theo luật yêu cầu TikTok phải tìm một chủ sở hữu không phải người Trung Quốc do bị Mỹ lo ngại về an ninh quốc gia, theo Reuters.

Nghị sĩ Mike Waltz phát biểu tại một sự kiện ở Milwaukee thuộc bang Wisconsin (Mỹ) ngày 15.7.2024 Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp để TikTok không bị đóng cửa", nghị sĩ Mỹ Mike Waltz nói với kênh Fox News, chỉ ra một điều khoản trong luật cho phép gia hạn 90 ngày nếu có "tiến triển đáng kể" hướng tới việc thoái vốn.

"Về cơ bản, điều đó giúp Tổng thống Trump có thêm thời gian để duy trì TikTok", ông Waltz, người được ông Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, nhấn mạnh.

Tòa án Tối cao Mỹ đang quyết định có nên duy trì luật nói trên và cho phép cấm TikTok vào ngày 19.1 nếu không có sự thoái vốn, lật ngược hoặc tạm dừng luật để các thẩm phán có thêm thời gian đưa ra quyết định hay không.

Tòa án Tối cao Mỹ thông báo tòa có thể đưa ra các phán quyết vào ngày 17.1 (giờ Mỹ), nhưng theo thông lệ, không nêu rõ các vụ án nào sẽ được quyết định.

Trung Quốc có thể bán TikTok cho tỉ phú Elon Musk?

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer hôm 16.1 phát biểu rằng TikTok, thuộc sở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc), nên được thêm thời gian, dù ông cho rằng ứng dụng này "có quá nhiều rủi ro về bảo mật không thể bỏ qua".

Phát ngôn mới của ông Schumer, người ủng hộ mạnh mẽ luật được thông qua vào tháng 4.2024 để buộc ByteDance phải bán TikTok, là dấu hiệu cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng trong số những đảng viên đảng Dân chủ về tác động tiềm tàng và hậu quả chính trị của việc đóng cửa TikTok tại Mỹ.

Một trợ lý của thượng nghị sĩ Schumer cho hay ông Schumer đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden và thúc giục nhà lãnh đạo gia hạn thêm 90 ngày thời hạn ByteDance bán tài sản TikTok tại Mỹ và ngăn chặn lệnh cấm ứng dụng được 170 triệu người dùng ở Mỹ sử dụng.

Ông Trump từng ủng hộ lệnh cấm TikTok nhưng đã thay đổi lập trường vào năm ngoái. Sự thay đổi của ông diễn ra trong bối cảnh các giám đốc điều hành công nghệ ngày càng ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông và những lời đề nghị từ nhà tài trợ thuộc đảng Cộng hòa Jeff Yass, người sở hữu một phần lớn ByteDance.

Ông Trump cũng đã tận dụng TikTok trong suốt chiến dịch tranh cử như một cách để giành được sự ủng hộ từ các cử tri trẻ tuổi trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Tờ The New York Times ngày 16.1 đưa tin ông Trump đang cân nhắc một sắc lệnh hành pháp nhằm cho phép TikTok tiếp tục hoạt động bất chấp lệnh cấm pháp lý đang chờ xử lý cho đến khi tìm được chủ sở hữu mới. Hiện vẫn chưa rõ ông Trump có thẩm quyền để làm như thế hay không vì các yêu cầu thoái vốn hợp pháp do Quốc hội Mỹ áp đặt.

Phát ngôn viên Karoline Leavitt thuộc nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump cho hay: "Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn cứu TikTok và không có người làm ăn nào tốt hơn ông Donald Trump".

Trong một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ nồng ấm hơn giữa ông Trump và TikTok, giám đốc điều hành của ứng dụng này là ông Shou Zi Chew sẽ tham dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump vào ngày 20.1 và ngồi trên bục cùng với những người được mời cấp cao khác, theo hai nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters.

Tuy nhiên, một số thành viên thuộc hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vẫn lo ngại về quyền sở hữu TikTok của Trung Quốc, lo ngại rằng Bắc Kinh có thể sử dụng ứng dụng này như một công cụ để thu thập dữ liệu về công dân Mỹ và phát tán thông tin tuyên truyền đến công chúng Mỹ, theo Reuters.