Phía sau ánh đèn rực rỡ của gánh hát lô tô…

Khác với lần đầu đứng trên sân khấu, giờ đây nghệ sĩ Diệu He thoải mái, tự tin khi biểu diễn trước hàng chục khán giả bên dưới. Nghệ sĩ Diệu He bày tỏ: "Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy bản thân đã tiến bộ hơn nhiều so với những lần đầu. Ngày trước, tôi vô cùng áp lực và thường xuyên gặp sơ suất trong lúc biểu diễn. Về sau này, khi gắn bó với đoàn, gắn bó với nghề, tôi có kinh nghiệm, biết được những khuyết điểm để khắc phục và hoàn thành công việc tốt hơn".