Chiều 17.11, Niko (19 tuổi, người Kazakhstan) trong hành trình đi phượt bằng mô tô từ TP.HCM đến Đà Nẵng theo quốc lộ 14, khi đến khu vực Cầu 38 (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bình Phước) thì bị té ngã do gặp đường đồi dốc, quanh co. Niko được người dân giúp đỡ, đưa vào quán cà phê Ngọc Bích gần đó để sơ cứu vết thương.

Ngay lập tức, vợ chồng chủ quán là Đỗ Thị Kim (63 tuổi) và Nguyễn Văn Tuân (65 tuổi) liền lấy bộ đồ nghề sơ cứu trong nhà rửa các vết thương, băng bó lại cho anh.

Phía sau chuyện vợ chồng già băng bó vết thương cho anh Tây

"Tôi là khách du lịch đi từ TP.HCM đến Đà Nẵng, do không nhìn rõ đường nên gặp tai nạn. Tôi rất biết ơn 2 vợ chồng chủ quán giúp đỡ tôi. Người Việt Nam rất tốt, họ làm tôi hết sức ngạc nhiên. Bây giờ tôi rất ổn, tôi cảm ơn rất nhiều", Niko chia sẻ.

Sau khi được cứu nạn, Niko bày tỏ mong muốn đóng góp ít kinh phí để phụ giúp người chủ quán, nhưng rất tiếc anh chỉ còn ít tiền trong túi. Chủ quán nhờ người phiên dịch nói rằng công việc cứu hộ giao thông qua khu vực này và bất cứ tuyến đường nào kiểu như vợ chồng bà làm đều hoàn toàn miễn phí.

Không chỉ vậy, khi hiểu về hoàn cảnh của Niko, bà Kim còn tặng thêm chàng trai trẻ này số tiền nhỏ và nước uống để tiếp tục hành trình. Việc làm của bà Kim khiến chàng trai trẻ luôn miệng nói "thank you".

30 năm giúp hàng ngàn người bị nạn

Anh chàng Tây rất biết ơn sự giúp đỡ của hai vợ chồng bà Kim ẢNH: Hoàng Giáp

Hoạt động cứu nạn của 2 vợ chồng bà Kim tại khu vực Cầu 38 diễn ra khoảng 30 năm nay, bởi nơi đây được ví như một trong những "điểm đen" về tai nạn giao thông của tỉnh Bình Phước. Căn nhà của ông bà đang ở hiện cũng chính là "Chốt sơ cấp cứu nhân đạo số 2 - Cầu 38" thuộc CLB Hội viên tán trợ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước.

Đều là cựu chiến binh, từ khi đến khu vực Cầu 38 sinh sống, thấy có quá nhiều người thường xuyên gặp tai nạn và bị thương, ông bà Kim quyết định ở lại đây lâu dài vừa để kinh doanh quán nước, cũng để giúp đỡ những trường hợp không may gặp nạn.

Bà Kim không chỉ giúp băng bó, còn tặng Niko tiền khi biết thanh niên này đang khó khăn ẢNH: Hoàng Giáp

30 năm qua, bà Kim cùng chồng đã sơ cấp cứu, giúp đỡ cho hơn 2.300 trường hợp bị tai nạn tại khu vực này. Trong đó nhiều ca chấn thương sọ não, gãy chân tay. Một số trường hợp tử vong, thấy hoàn cảnh khó khăn, ông bà lại vận động quyên góp, lo mai táng cho nạn nhân.

Ngay trước cổng nhà, ông Tuân cho xây cái am nhỏ, thường xuyên có hoa, trái cây, hương khói cho những người không may tử vong do tai nạn. "Việc làm của 2 vợ chồng tôi, nhiều người hay nói… sợ. Tôi chỉ trả lời đó là tình người, khi họ gặp tai nạn mà mình không giúp, người ta mất nhiều máu, có thể dẫn đến tử vong", ông Nguyễn Văn Tuân tâm sự.

Cùng với khung cảnh tuyệt đẹp, Cầu 38 (huyện Bù Đăng) cũng là một "điểm đen" về tai nạn giao thông ẢNH: Hoàng Giáp

Bà Kim chia sẻ thêm: "Thấy hoàn cảnh người ta thương lắm, băng bó xong hỏi gia cảnh gặp khó khăn, tôi lại cho họ ít tiền để làm lộ phí về nhà. Lúc này, người ta chỉ biết ôm lấy tôi cảm ơn thôi".

Ông Vũ Văn Mười, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, đánh giá: "Hành động của vợ chồng bà Kim cứu giúp những người gặp nạn rất ý nghĩa và đáng trân trọng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, tình đất, tình người Bù Đăng. Chúng tôi sẽ thường xuyên hỗ trợ trang thiết bị y tế cần thiết để 2 vợ chồng bà Kim yên tâm, tiếp tục giúp đỡ những người không may".