Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Phía sau ‘thành tích kép’ của MoMo năm 2025

Linh Lê
Linh Lê
14/01/2026 08:00 GMT+7

MoMo đã ghi những dấu ấn quan trọng tại thị trường fintech Việt Nam khi đồng thời nhận hai giải thưởng lớn trong năm 2025 là FChoice và Tech Awards.

Hai giải thưởng đã phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của MoMo trong hệ sinh thái tài chính số Việt Nam: một nền tảng vừa nâng tầm trải nghiệm tài chính cá nhân bằng công nghệ, vừa tạo ra những tác động kinh tế - xã hội tích cực trên diện rộng.

Khi AI đứng sau trải nghiệm tài chính thông minh

Giải thưởng "Ứng dụng tài chính cá nhân thông minh 2025" tại Tech Awards tập trung vinh danh những nền tảng giúp người dùng tối ưu dòng tiền, đưa ra quyết định tài chính sáng suốt và kiểm soát tài chính cá nhân hiệu quả hơn, thông qua trải nghiệm được thiết kế thông minh, ổn định và an toàn.

Phía sau ‘thành tích kép’ của MoMo năm 2025- Ảnh 1.

Với MoMo, sự "thông minh" không được thể hiện bằng việc đưa thật nhiều công nghệ ra phía trước, mà bằng cách để công nghệ vận hành phía sau trải nghiệm người dùng.

Trên ứng dụng, AI là lõi công nghệ giúp tối ưu trải nghiệm người dùng, được phát triển bởi đội ngũ hơn 200 chuyên gia AI & dữ liệu, cùng với hơn 1.000 kỹ sư công nghệ, vận hành hàng trăm mô hình phục vụ nhiều nghiệp vụ khác nhau và phối hợp đồng thời trong mỗi giao dịch để đảm bảo tốc độ, độ chính xác và an toàn ở quy mô hàng chục triệu người dùng.

Trung bình mỗi giao dịch được xử lý bởi 6 - 7 mô hình AI song song - để cá nhân hóa toàn bộ trải nghiệm tài chính, giúp người dùng chủ động kiểm soát dòng tiền và ra quyết định phù hợp trong từng bối cảnh sử dụng. Song song đó, các mô hình AI về chấm điểm tín dụng, phát hiện gian lận và chăm sóc khách hàng 24/7 vừa mở rộng khả năng tiếp cận tài chính minh bạch cho nhiều nhóm người dùng, vừa đảm bảo an toàn, ổn định và liền mạch trong mọi giao dịch.

Phía sau ‘thành tích kép’ của MoMo năm 2025- Ảnh 2.

Nhờ tích hợp sâu sắc AI vào mọi điểm tiếp xúc, MoMo biến công nghệ trở thành trợ thủ đắc lực cho người dùng - xử lý tự động các thao tác phức tạp và phiền toái, giúp họ tiết kiệm thời gian, kiểm soát dòng tiền dễ dàng hơn và ra quyết định tài chính sáng suốt hơn mà không cần phải thao tác thủ công từng bước.

Hệ sinh thái tài chính toàn diện và dấu ấn trong nền kinh tế - xã hội số

Nếu Tech Awards nhìn MoMo dưới góc độ trải nghiệm và công nghệ, thì bình chọn "Ứng dụng tài chính của năm 2025" tại Fchoice tập trung vào hiệu quả kinh doanh bền vững, mức độ đổi mới và đóng góp cho hệ sinh thái tài chính số an toàn, toàn diện. Việc MoMo được người dùng bình chọn là kết quả của quá trình chuyển mình từ một ví điện tử đơn thuần thành hệ sinh thái tài chính số toàn diện, hiện diện xuyên suốt trong nhiều nhu cầu thiết yếu của người dân.

Phía sau ‘thành tích kép’ của MoMo năm 2025- Ảnh 3.

Trên cùng một nền tảng, người dùng có thể thực hiện từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, dịch vụ công, học phí, viện phí, bảo hiểm đến các dịch vụ tài chính cơ bản. Cách tiếp cận "một điểm chạm - nhiều nhu cầu" giúp MoMo trở thành công cụ tài chính quen thuộc, đặc biệt với những người trước đây ít có điều kiện tiếp cận đầy đủ các dịch vụ tài chính chính thống. Đây cũng là một trong những đóng góp đáng kể của MoMo trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Ở góc độ kinh tế - xã hội, MoMo hiện diện sâu trong hoạt động kinh doanh của hàng trăm nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ kinh doanh, được họ sử dụng như một phương thức thanh toán thường nhật. Việc giảm phụ thuộc vào tiền mặt không chỉ giúp hoạt động giao dịch trở nên thuận tiện, minh bạch hơn mà còn góp phần kết nối các hoạt động kinh tế quy mô nhỏ với hệ thống thanh toán hiện đại, tạo nền tảng cho sự phát triển của kinh tế số ở cấp độ đời sống. Đằng sau sự mở rộng đó cũng chính là năng lực vận hành và công nghệ đủ lớn để đảm bảo tính ổn định, an toàn và liền mạch cho hàng triệu giao dịch mỗi ngày.

Trong bối cảnh thị trường fintech bước sang giai đoạn đề cao hiệu quả và tính bền vững, MoMo không chỉ được lựa chọn vì những tiện ích dễ thấy, mà còn vì khả năng tạo ra giá trị ổn định, lâu dài cho người dùng và xã hội. Đây chính là ý nghĩa cốt lõi của danh hiệu "Ứng dụng tài chính của năm" tại FChoice 2025.

Việc MoMo đồng thời được vinh danh tại Tech Awards và FChoice 2025 không chỉ là dấu mốc về thành tích, mà còn cho thấy MoMo đang đáp ứng đồng thời hai yêu cầu quan trọng của fintech hiện đại, là trải nghiệm người dùng ngày càng hoàn thiện và giá trị lan tỏa ngày càng rộng hơn trong đời sống tài chính số tại Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

MOMO ví điện tử Tech Awards ứng dụng tài chính FChoice 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận