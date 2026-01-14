Phía sau ‘thành tích kép’ của MoMo năm 2025

Hai giải thưởng đã phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của MoMo trong hệ sinh thái tài chính số Việt Nam: một nền tảng vừa nâng tầm trải nghiệm tài chính cá nhân bằng công nghệ, vừa tạo ra những tác động kinh tế - xã hội tích cực trên diện rộng.

Khi AI đứng sau trải nghiệm tài chính thông minh

Giải thưởng "Ứng dụng tài chính cá nhân thông minh 2025" tại Tech Awards tập trung vinh danh những nền tảng giúp người dùng tối ưu dòng tiền, đưa ra quyết định tài chính sáng suốt và kiểm soát tài chính cá nhân hiệu quả hơn, thông qua trải nghiệm được thiết kế thông minh, ổn định và an toàn.

Với MoMo, sự "thông minh" không được thể hiện bằng việc đưa thật nhiều công nghệ ra phía trước, mà bằng cách để công nghệ vận hành phía sau trải nghiệm người dùng.

Trên ứng dụng, AI là lõi công nghệ giúp tối ưu trải nghiệm người dùng, được phát triển bởi đội ngũ hơn 200 chuyên gia AI & dữ liệu, cùng với hơn 1.000 kỹ sư công nghệ, vận hành hàng trăm mô hình phục vụ nhiều nghiệp vụ khác nhau và phối hợp đồng thời trong mỗi giao dịch để đảm bảo tốc độ, độ chính xác và an toàn ở quy mô hàng chục triệu người dùng.

Trung bình mỗi giao dịch được xử lý bởi 6 - 7 mô hình AI song song - để cá nhân hóa toàn bộ trải nghiệm tài chính, giúp người dùng chủ động kiểm soát dòng tiền và ra quyết định phù hợp trong từng bối cảnh sử dụng. Song song đó, các mô hình AI về chấm điểm tín dụng, phát hiện gian lận và chăm sóc khách hàng 24/7 vừa mở rộng khả năng tiếp cận tài chính minh bạch cho nhiều nhóm người dùng, vừa đảm bảo an toàn, ổn định và liền mạch trong mọi giao dịch.

Nhờ tích hợp sâu sắc AI vào mọi điểm tiếp xúc, MoMo biến công nghệ trở thành trợ thủ đắc lực cho người dùng - xử lý tự động các thao tác phức tạp và phiền toái, giúp họ tiết kiệm thời gian, kiểm soát dòng tiền dễ dàng hơn và ra quyết định tài chính sáng suốt hơn mà không cần phải thao tác thủ công từng bước.

Hệ sinh thái tài chính toàn diện và dấu ấn trong nền kinh tế - xã hội số

Nếu Tech Awards nhìn MoMo dưới góc độ trải nghiệm và công nghệ, thì bình chọn "Ứng dụng tài chính của năm 2025" tại Fchoice tập trung vào hiệu quả kinh doanh bền vững, mức độ đổi mới và đóng góp cho hệ sinh thái tài chính số an toàn, toàn diện. Việc MoMo được người dùng bình chọn là kết quả của quá trình chuyển mình từ một ví điện tử đơn thuần thành hệ sinh thái tài chính số toàn diện, hiện diện xuyên suốt trong nhiều nhu cầu thiết yếu của người dân.

Trên cùng một nền tảng, người dùng có thể thực hiện từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, dịch vụ công, học phí, viện phí, bảo hiểm đến các dịch vụ tài chính cơ bản. Cách tiếp cận "một điểm chạm - nhiều nhu cầu" giúp MoMo trở thành công cụ tài chính quen thuộc, đặc biệt với những người trước đây ít có điều kiện tiếp cận đầy đủ các dịch vụ tài chính chính thống. Đây cũng là một trong những đóng góp đáng kể của MoMo trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Ở góc độ kinh tế - xã hội, MoMo hiện diện sâu trong hoạt động kinh doanh của hàng trăm nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ kinh doanh, được họ sử dụng như một phương thức thanh toán thường nhật. Việc giảm phụ thuộc vào tiền mặt không chỉ giúp hoạt động giao dịch trở nên thuận tiện, minh bạch hơn mà còn góp phần kết nối các hoạt động kinh tế quy mô nhỏ với hệ thống thanh toán hiện đại, tạo nền tảng cho sự phát triển của kinh tế số ở cấp độ đời sống. Đằng sau sự mở rộng đó cũng chính là năng lực vận hành và công nghệ đủ lớn để đảm bảo tính ổn định, an toàn và liền mạch cho hàng triệu giao dịch mỗi ngày.

Trong bối cảnh thị trường fintech bước sang giai đoạn đề cao hiệu quả và tính bền vững, MoMo không chỉ được lựa chọn vì những tiện ích dễ thấy, mà còn vì khả năng tạo ra giá trị ổn định, lâu dài cho người dùng và xã hội. Đây chính là ý nghĩa cốt lõi của danh hiệu "Ứng dụng tài chính của năm" tại FChoice 2025.

Việc MoMo đồng thời được vinh danh tại Tech Awards và FChoice 2025 không chỉ là dấu mốc về thành tích, mà còn cho thấy MoMo đang đáp ứng đồng thời hai yêu cầu quan trọng của fintech hiện đại, là trải nghiệm người dùng ngày càng hoàn thiện và giá trị lan tỏa ngày càng rộng hơn trong đời sống tài chính số tại Việt Nam.