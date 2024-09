Phiên bản iPhone 16 nào đang được ưa chuộng?

Theo 9to5Mac, Apple đang phải đối mặt với nhu cầu thấp hơn dự kiến cho bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max, trong khi iPhone 16 và 16 Plus lại có doanh số cao hơn so với những gì đã xảy ra vào năm ngoái.



iPhone 16 Plus là sản phẩm chứng kiến sức mua tăng mạnh nhất ẢNH: REUTERS

Dữ liệu phân tích của Ming-chi Kuo dựa trên thời gian giao hàng trên trang web của Apple cũng như "khảo sát chuỗi cung ứng". So sánh dữ liệu 3 ngày đặt hàng đầu tiên, ông Kuo cho biết lượng đơn đặt hàng của iPhone 16 Pro và 16 Pro Max đã giảm tương ứng 27% và 16% so với iPhone 15 Pro và 15 Pro Max. Trong khi đó, iPhone 16 và 16 Plus có mức tăng tương ứng 10% và 48% so với iPhone 15 và 15 Plus.

Kết quả này cho thấy người tiêu dùng dường như quan tâm nhiều hơn đến mẫu iPhone thường so với iPhone Pro, đặc biệt là mẫu có kích thước màn hình lớn. Dữ liệu này đáng quan tâm trong bối cảnh Apple dự kiến sẽ khai tử phiên bản Plus sau khi ra mắt iPhone 17 vào năm sau.

Nhìn chung, ông Kuo ghi nhận dòng iPhone 16 đã bán được khoảng 37 triệu chiếc, giảm khoảng 12,7% so với dòng iPhone 15 vào cuối tuần đầu tiên. Mặc dù iPhone 16 Plus tăng mạnh nhưng nhu cầu đối với iPhone 16 Pro giảm mạnh hơn nhiều.

Theo giải thích từ ông Kuo, năng suất cao hơn trên camera lăng kính tứ giác (tele 5x) là yếu tố then chốt khiến Apple có nhiều nguồn cung hơn cho iPhone 16 Pro Max so với iPhone 15 Pro Max vào năm ngoái. Theo số liệu của Kuo, Apple đã sản xuất khoảng 6 triệu chiếc iPhone 16 Pro Max trước khi ra mắt, tăng 106% so với năm ngoái.

Nhà phân tích này cũng cho biết, nếu Apple Intelligence và các chương trình khuyến mãi khác chỉ có tác động hạn chế đối với doanh số iPhone 16, Apple có thể triển khai các chiến lược sản phẩm iPhone mạnh mẽ hơn vào năm 2025 nhằm kích thích nhu cầu thị trường.